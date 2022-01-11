الإعلان رسميا عن موعد إقامة مباراة باريس سان جيرمان في كأس «موسم الرياض»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 09:44 مساء
مباراة باريس سان جيرمان في كأس «موسم الرياض». (الإنترنت)

حددت الهيئة العامة السعودية للترفيه، مساء اليوم الثلاثاء، رسميًا، موعد إقامة مباراة نجوم النصر والهلال السعوديين ضد باريس سان جيرمان، في كأس موسم الرياض.

وتقرر أن تقام مباراة نجوم النصر والهلال، ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير الجاري، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

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وكانت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، أعلنت في سبتمبر الماضي، تنظيم مواجهة كبرى بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومزيج من نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض يناير الجاري.

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