باريس سان جيرمان يكشف مستجدات إصابة ميسي بـ«كورونا».. ويعلن غيابه عن مواجهة ليون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 07:05 مساء
ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد باريس سان جيرمان، السبت، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيغيب عن مباراته المقبلة في الدوري المحلي أمام أولمبيك ليون في ملعب الأخير، غدا الأحد، بينما يستمر تعافيه من فيروس كورونا.

عاد لاعب منتخب الأرجنتين إلى العاصمة الفرنسية قادما من بلاده، بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار، لكن لم يسمح له بالعودة للعب، بحسب «رويترز».

وقال سان جيرمان في بيان: «سيواصل ليونيل ميسي الخضوع لإجراءات البروتوكول الشخصي الخاص بالإصابة بـ(كوفيد-19) خلال الأيام المقبلة».

وخلال العطلة الشتوية للدوري الفرنسي، أُصيب عدة لاعبين بكورونا إلى جانب ميسي، وأضاف النادي الفرنسي: «دي ماريا، ويوليان دراكسلر، ودانيلو بيريرا، ودوناروما، ولافين كورزاوا، يخضعون للعزل الصحي حتى الآن، بعد ثبوت إصابتهم بالعدوى».

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