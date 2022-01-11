خريطة «بوابة الوسط» للتعرف على مباريات الأمم الأفريقية بالتوقيت الليبي أبرزها قمة مصرية نيجيرية.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 03:04 مساء
محمد صلاح مع منتخب مصر في مباراة سابقة أمام نيجيريا. (أرشيفية : الإنترنت)

تُجرى، الثلاثاء، ثلاث مباريات في بطولة الأمم الأفريقية الـ33 المقامة في الكاميرون، ضمن الجولة الأولى، وتبدأ في تمام الساعة الثالثة، بتوقيت ليبيا، وتجمع الأولى حامل اللقب منتخب الجزائر أمام سيراليون، ضمن المجموعة الخامسة.

وفي تمام الساعة السادسة، يقام لقاء قمة كبير يجمع منتخب مصر ونيجيريا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وفي تمام الساعة التاسعة، تلتقي بالمجموعة نفسها السودان بغينيا بيساو.

ويرغب المنتخب المصري أكثر المنتخبات المشاركة في تاريخ البطولة برصيد 25 مشاركة، في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام المنتخب النيجيري في مواجهاتهما الرسمية، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم أمامه في لقاءاتهما الأربعة الأخيرة بمختلف المنافسات.

وما يعزز من قدرة «الفراعنة» على الخروج بنتيجة جيدة في لقاء اليوم، معاناة المنتخب النيجيري من حمى البداية في أمم أفريقيا في الأعوام الأخيرة، فمنذ الألفية الجيدة، شارك «النسور الخضر» في 8 نسخ، حقق خلالها 4 انتصارات فقط في مبارياته الافتتاحية، كان آخرها فوزه بهدف على بوروندي في النسخة الماضية، مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، ولم يحقق منتخب نيجيريا، الذي يشارك للمرة الـ19 في أمم أفريقيا، أي انتصار رسمي على مصر منذ فوزه بهدف بنسخة أمم أفريقيا العام 1990 في الجزائر، غير أن آخر مواجهة جرت بين المنتخبين، والتي حملت الطابع الودي، انتهت بفوز النيجيريين بالنتيجة ذاتها في مارس 2019.

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