ديوكوفيتش يحقق انتصارا مدويا ضد الحكومة الأسترالية

صورة لديوكوفيتش. (إنترنت)

عاد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا إلى ملاعب التدريب كما كشف شقيقه وذلك بعد الانتصار المدوي الذي حققه ضد الحكومة الأسترالية.

يأتي هذا بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن وعدم صلاحية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأسترالية، بحسب «فرانس برس».

وقال دجوردجي شقيق نوفاك في مؤتمر صحفي في بلغراد، الإثنين، «نوفاك حر، قبل قليل كان يتدرب على أرضية الملعب، توجه إلى أستراليا من أجل ممارسة كرة المضرب، للمشاركة مرة جديدة في بطولة أستراليا المفتوحة وتحقيق رقم قياسي جديد».