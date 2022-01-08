صحفي يستفز بيكيه فيضطر لنشر تفاصيل راتبه مع برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 07:01 مساء
مدافع برشلونة جيرارد بيكيه. (أرشيفية : الإنترنت)

نشر مدافع فريق برشلونة، جيرارد بيكيه، تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه من النادي الكتالوني، وذلك ردا على صحفي إسباني بارز أدعى أنه وزملاءه بالفريق يتقاضون رواتب عالية من النادي المتعثر ماليا.

نشر بيكيه عبر حسابه على «تويتر»، صورة تفيد بتقاضيه مليونين و328 ألفا و884.39 يورو، في 30 ديسمبر، وهو ما يمثل النصف الثاني من راتبه، وفي تعليقه على الصورة المنشورة، طالب بيكيه بقليل من الاحترام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الصحفي لويس كانوت، ذكر عبر قناة «تي.في 3» التليفزيونية، أن بيكيه، وبوسكيتس، وجوردي ألبا، وصامويل أومتيتي، يتقاضون المزيد من الأموال، دون ذكر مصدر.

ورفض برشلونة التصريحات ووصفها بأنها «خاطئة وليست واقعية»، مضيفا أن بعض اللاعبين الوارد أسماؤهم مرتبطون بعقود متغيرة، ولا يمكنهم بلوغ الأرقام التي ذكرها كانوت.

ويعاني برشلونة من ديون تزيد على 1.3 مليار يورو، وخسر جهود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، لعدم إمكانية التجديد معه.

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