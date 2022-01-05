في أمم أفريقيا: صحوة تونسية وانطلاقة كاميرونية وتفوق مغربي وسط هدوء مصري وجزائري

تتويج منتخب الكاميرون بالأمم الأفريقية. (أرشيفية : الإنترنت)

بعد اختيار كوريا الجنوبية واليابان لاستضافة نهائيات كأس العالم العام 2002، وبلجيكا وهولندا لاحتضان نهائيات كأس أوروبا 2000، انتقلت عدوى التنظيم المشترك إلى القارة السمراء، بعدما وقع اختيار الاتحاد الأفريقي على نيجيريا وغانا لاستضافة نهائيات النسخة الثانية والعشرين مطلع العام 2000.

التنظيم المشترك

لم يكن واردًا أن يلجأ الاتحاد الأفريقي إلى فكرة التنظيم المشترك وفي الدورة الثانية والعشرين بالذات، لأنه كان منح سابقًا شرف احتضان العرس الأفريقي إلى زيمبابوي، بيد أنه عاد وسحب منها الاستضافة في 8 فبراير 1999 بسبب تأخر بدء الأعمال في الملاعب، بحسب «فرانس برس».

صحوة الكاميرون

استضافت غانا المباراة الافتتاحية ونيجيريا النهائي الذي أحرزته الكاميرون بعد عروض جيّدة، خصوصًا في الأدوار الإقصائية، وبدأت الكاميرون النهائيات بتعادل مع غانا (1-1)، ثم سحقت ساحل العاج (3-صفر)، قبل أن تتعرّض لخسارة مفاجئة أمام توغو (صفر-1).

تخطّت الجزائر بصعوبة في ربع النهائي (2-صفر)، ثم لقنت تونس درسًا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، قبل أن تنتزع الكأس للمرة الثالثة في تاريخها بعد 1984 و1988 على حساب نيجيريا بفوزها عليها (4-3) بركلات الترجيح بعد التعادل (2-2) بهدفي صامويل إيتو وباتريك مبوما.

في المقابل، خيّبت غانا آمال جمهورها بسبب عروضها وخروجها من ربع النهائي، بخسارتها أمام جنوب أفريقيا (صفر-1)، ولم تسلم نيجيريا من انتقادات عشّاقها خصوصًا بعد عرضها السيئ أمام السنغال في ربع النهائي، عندما كانت قاب قوسين أو أدنى من توديع المسابقة؛ حيث تقدّمت السنغال (1-صفر) حتى الدقائق الأخيرة قبل أن تنتزع نيجيريا الفوز في الوقت الإضافي.

المشوار العربي

عربيًا، تألق المنتخب التونسي في البطولة وبلغ نصف النهائي حيث خسر أمام الكاميرون (صفر-3)، قبل أن يخسر أمام جنوب أفريقيا (3-4) بركلات الترجيح، بعد تعادل إيجابي بهدفين في الوقت الأصلي ليحل رابعًا.

وتوقفت مسيرة المنتخبين المصري والجزائري في الدور ربع النهائي، بخسارة الأوّل أمام تونس (صفر-1)، والثاني أمام الكاميرون (1-2)، أما المغرب، فخرج من الدور الأوّل بحلوله ثالثًا في مجموعة «الموت» خلف نيجيريا وتونس.

ركلات الترجيح أيضًا

احتفظت الكاميرون بلقبها عندما أحرزت نسخة 2002 في مالي، رافعة رصيدها إلى 4 ألقاب، وباتت ثالث منتخب يحقّق هذا الإنجاز بعد غانا ومصر.

فرضت الكاميرون نفسها في الدورة بتحقيقها 3 انتصارات متتالية في الدور الأول، ثم تغلّبت على مصر (1-صفر) في ربع النهائي، ومالي المضيفة (3-صفر) في نصف النهائي، قبل أن تهزم السنغال في النهائي بركلات الترجيح (3-2) بعد تعادل سلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكانت المرة الثانية تواليًا تبتسم فيها ركلات الترجيح للكاميرون بعد دورة 2000 في نيجيريا وغانا، عندما تغلّبت على النيجيريين في عقر دارهم، كما كانت السنغال مفاجأة الدورة ببلوغها المباراة النهائية متسلحة بمعنوياتها العالية، بعد حجزها بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخها.

عربيًا، تباينت النتائج، فكانت مصر الوحيدة التي تخطت الدور الأوّل قبل أن تخسر أمام الكاميرون (صفر-1) في ربع النهائي، فيما خرج المغرب والجزائر وتونس من الدور الأول، وحلّت نيجيريا ثالثة بفوزها على مالي المضيفة (1-صفر).

النسور يحلّقون

استضافت تونس النهائيات للمرة الثالثة العام 2004، فكانت ثابتة لأنها أعلنتها بطلة لأفريقيا للمرّة الأولى في تاريخها، وكانت المباراة النهائية عربية وجمعت تونس والمغرب فانتهت لصالح الأولى (2-1).

أخرج منتخب «نسور قرطاج» السنغال القوية من ربع النهائي بهدف جوهر المناري، ونيجيريا من نصف النهائي بركلات الترجيح (5-3) بعد تعادل إيجابي (1-1)، قبل أن يهزم المغرب (2-1) في المباراة النهائية، ليحقّق مدرّبه الفرنسي روجيه لومير إنجازًا نادرًا بجمع لقبين قاريين (كأس أوروبا مع فرنسا وأفريقيا مع تونس).

من جهته، أبهر المنتخب المغربي المتتبعين بقيادة مدرّبه المحلي حارس مرماه الدولي السابق بادو الزاكي وبلغ المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، بتشكيلة من الشباب الواعدين المحترفين في أوروبا.

ظهور مغربي قوي

والتقى المغرب مع جارته الجزائر في ربع النهائي في مباراة مجنونة تقدّم خلالها الجزائريون في الدقيقة 84، بيد أن المغرب حوّل تخلفه إلى فوز (3-1) بعد التمديد، وسحق المغرب مالي في نصف النهائي برباعية نظيفة، قبل أن يسقط في الامتحان الأخير أمام تونس بهدف ليوسف المختاري (38) مقابل هدفين للبرازيلي الأصل فرانسيليدو دوس سانتوس (5) وزياد الجزيري (52).

استذكر الجزيري تلك البطولة «اتفقنا أن كل لاعبي المنتخب نجومًا كانوا أم الآخرين ومشاركين في المباريات أو على دكة البدلاء، يحصلون على نفس المبلغ من المنح والامتيازات فكنا جميعًا على نفس الدرجة من المساواة وهذا كان سر نجاحنا».

أما المنتخب المصري، فخرج من الدور الأول بعدما حل ثالثا في مجموعته برصيد 4 نقاط بفوز على زيمبابوي (2-1) وخسارة أمام الجزائر (1-2)، وتعادل مع الكاميرون (صفر-صفر).