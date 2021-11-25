بطولة أستراليا للتنس تجهل موقف «ديوكوفيتش» من التطعيم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 03:47 مساء
الصربي نوفاك ديوكوفيتش. (إنترنت)

يتوقع كريج تايلي، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تطعيم 95%، من اللاعبين ضد «كوفيد-19» في الوقت المناسب قبل البطولة في يناير، لكنه ليس واثقًا من موقف نوفاك ديوكوفيتش.

وقال تايلي إن التشديد على التطعيم في ولاية فيكتوريا شجَّع اللاعبين على الحصول على جرعات اللقاح قبل المنافسات في ملبورن بارك، كما سيحرم المشجعون وأفراد الأطقم غير المطعمين من حضور البطولة.

وأشار تايلي إلى أنه تحدث مع ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا وحامل اللقب في أستراليا لكنه لم يعرف أي شيء عن موقف اللاعب الصربي من التطعيم.

وأبلغ تايلي محطة (إس.إي.إن) الإذاعية، اليوم الخميس: «حتى اليوم حصل أكثر من 85 في المئة من اللاعبين على التطعيم ونعتقد أن النسبة ستتراوح بين 90 و95 في المئة بحلول يناير لأنه بدون التطعيم لا يمكن اللعب».

وأكد تايلي أن «لاعبًا أو اثنين» نالا إعفاءً طبيًا من التطعيم بما يتماشى مع قواعد ولاية فيكتوريا مستضيفة البطولة.

ورفض ديوكوفيتش الكشف عن موقفه من التطعيم واعتبرها مسألة شخصية مما يثير الشكوك حول دفاعه عن اللقب في أستراليا.

وتابع «تايلي»: فاز نوفاك بلقب أستراليا المفتوحة تسع مرات وأنا واثق من أنه يريد العاشر.. لديه 20 لقبًا بالبطولات الكبرى مثل رفائيل نادال وروجر فيدرر وسيكسر أحدهم الرقم ولا أعتقد أن نوفاك يريد ترك الفرصة لمنافس آخر.

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