«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات

الزي السعودي في نيوكاسل. (إنترنت)

تراجع نادي «نيوكاسل» الإنجليزي لكرة القدم عن موقفه السابق، وأبلغ الجماهير بأنه لن يتم عدم تشجيعهم على ارتداء ملابس ذات طابع عربي خلال المباريات، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» أنه بعد أن قام بعض المشجعين بارتداء «الثوب والشماغ»، وهو الزي السعودي الشهير، في مباراة الفريق الأخيرة التي خسرها أمام «توتنهام»، بعد استحواذ السعودية على النادي، أصدر النادي بيانًا يطلب فيه من الجماهير الامتناع عن مثل هذه الأمور.

ولكن، النادي غيَّر موقفه وأصدر بيانًا آخر، اليوم السبت، ذكر فيه: «تأثر الملاك الجدد بترحيب المجتمع المحلي بهم، عقب الاستحواذ على النادي قبل أسبوعين»، وأضاف البيان: «المشجعون الذين احتفلوا من خلال ارتداء الملابس العربية التقليدية، بما في ذلك أغطية الرأس، كانوا جزءًا من هذا الترحيب»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: «هؤلاء الذين يريدون دعم النادي من خلال ارتداء الملابس المناسبة المستوحاة من الثقافة ينبغي عليهم أن يشعروا بالحرية في فعل هذا على النحو الذي يرونه مناسبًا، نحن نضم تحت شملنا الجميع».

وتابع البيان: «نادي نيوكاسل وملاكه الجدد يواصلون دعم مبادرات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول بما في ذلك عدم ترك أي مجال للعنصرية».