رسميا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم 2022

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إقامة قرعة مونديال «قطر 2022» في مارس المقبل بالدوحة. (الإنترنت)

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)ن السويسري جياني إنفانتينو، موعد قرعة مونديال 2022، المقرر إقامته في ديسمبر 2022 بقطر.

وذكر إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرعة ستقام يوم 31 مارس المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

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وكان إنفانتينو أعلن اليوم أيضًا استضافة دولة الإمارات بطولة كأس العالم للأندية مطلع العام المقبل، بعد اعتذار اليابان عن عدم استضافتها.

يذكر أن منتخبي ألمانيا والدنمارك حجزا مقعديهما رسميًّا في بطولة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى منتخب قطر مستضيف البطولة.