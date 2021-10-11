منتخب ألمانيا أول المتأهلين إلى كأس العالم 2022

منتخب ألمانيا يخطف بطاقة التأهل الأولى إلى بطولة كأس العالم 2022 بفوزه على مقدونيا برباعية. (الإنترنت)

خطف منتخب ألمانيا بطاقة التأهل الأولى من القارة الأوروبية إلى بطولة كأس العالم 2022، في قطر، وذلك بفوزه خارج أرضه على مقدونيا الشمالية برباعية نظيفة، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة العاشرة.

تقدم كاي هافيرتز لألمانيا في الدقيقة الـ (50)، بعد انفراد تام لثلاثة لاعبين انتهت بتمريرة من توماس مولر لهافيرتز الذي أسكن الكرة في الشباك الفارغة.

وفي الدقيقة الـ (70) أضاف تيمو فيرنر، الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة رائعة من مولر لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

وعاد فيرنر بعد ثلاث دقائق فقط (73)، ليسجل الهدف الثاني له والثالث لألمانيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ (84) أنهى البديل جمال موسيالا، رباعية ألمانيا مستغلا تمريرة من كريم أديمي وضعته في حالة انفراد ليسدد في المرمى بنجاح.

بهذه النتيجة ضمنت ألمانيا البقاء في صدارة المجموعة بوصولها إلى 21 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ملاحقتها «رومانيا»، لتكون أول المنتخبات التي تحسم تأهلها رسميا لكأس العالم 2022 برفقة قطر صاحبة الأرض.