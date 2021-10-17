3 مخاوف أولمبية رافضة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 12:50 مساء
مبابي يحمل لفرنسا أخر نسخة من كأس العالم بروسيا 2018. (أرشيفية : الإنترنت)

أبدت اللجنة الأولمبية الدولية قلقها إزاء التأثير السلبي الذي قد تسببه إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، حسبما يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في المستقبل.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، أن عددًا من اتحادات رياضات أخرى، فضلًا عن الاتحادات الوطنية لكرة القدم، والأندية واللاعبين ونقابات اللاعبين والمدربين، أبدوا جميعًا تحفظهم الكبير وقلقهم إزاء خطط إيجاد مزيد الدخول لـ«فيفا» من خلال إقامة المونديال كل عامين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وعددت اللجنة الأولمبية الأسباب الثلاثة التي سيكون من الضرر معها تقليص الفترة بين البطولة، وفقًا لرأيها، وهي التأثير على رياضات أخرى والمساواة بين الجنسين، فضلًا عن رفاهية اللاعبين.

وأكدت أنه فيما يتعلق بالسبب الأول، فإن زيادة وتيرة وجدول كأس العالم من شأنه أن يخلق صدامًا مع الرياضات الدولية الكبرى الأخرى.

وقالت في هذا الصدد: «ويشمل هذا التنس وركوب الدراجات والجولف والجمباز والسباحة وألعاب القوى والفورمولا 1، وغيرها الكثير، وهذا من شأنه أن يقوض تنوع وتطور الرياضة غير كرة القدم».

أما بالنسبة للثاني، المساواة بين الجنسين، فأوضحت المنظمة الدولية أن الزيادة في الأحداث الرياضية للرجال على الجدول الزمني من شأنها أن تخلق مشاكل لتعزيز كرة القدم النسائية.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث، أشارت إلى أن خطط مضاعفة تكرار كأس العالم ستخلق ضغطًا جديدًا هائلًا على الصحة البدنية والعقلية للاعبين.

وكان رئيس الاتحاد الدولي، السويسري جياني إنفانتينو، أوضح منذ فترة أن المؤسسة الكروية الأكبر في العالم تدرس إقامة كأس العالم كل عامين، وهو الأمر الذي لاقى رفضًا كبيرًا وواسعًا من جميع المنتمين لكرة القدم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مخاوف أولمبية رافضة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين
رياضة عالمية
عودة فريق عمل أول فيلم يصور في الفضاء إلى الأرض
ثقافة وفن
«عين على الانتخابات» | النائب عصام الجهاني عن القوانين الانتخابية
فيديو
إعلان الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اليانصيب الأوروبي
منوعات
«كتف بكتف»..أول صلاة فجر في المسجد الحرام دون تباعد اجتماعي
عربى
كلينتون يقضي ليلة إضافية في المستشفى
دولى
«فاينانشال تايمز»: الصين اختبرت صاروخا أسرع 5 مرات من سرعة الصوت
دولى
وزير الدفاع اللبناني: أحداث الطيونة لن تتكرر.. والقوى الأمنية منتشرة
دولى
بالفيديو: صلاح يواصل استدعاء روح مارادونا في أهدافه الساحرة بالدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
ماكرون يقر ويندد بـ«جرائم لا مبرر لها» ارتكبتها باريس بحق الجزائريين قبل ستين ...
دولى
إياد علاوي يدعو القضاء العراقي إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات
عربى
«نتفليكس» تطلق مسابقة لاكتشاف «مخرجي الغد» في أفريقيا
ثقافة وفن
حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا
رياضة عالمية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
جريدة «الوسط»: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا المشروب يخلصك من أخطر الدهون على صحتك