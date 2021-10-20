رسميا.. الإمارات تستضيف كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، استضافة دولة الإمارات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بدلًا عن اليابان.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أنه سيتم تحديد المواعيد الرسمية لمباريات كأس العالم للأندية في وقت لاحق.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر، اعتذار اليابان عن عدم استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، بسبب ظروف متعلقة بجائحة «كورونا».

وتأهل «الأهلي» المصري بطل أفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية، كما صعد نادي «تشيلسي» الإنجليزي كبطل لأوروبا، بجانب «أوكلاند سيتي» المرشح من جانب اتحاد أوقيانوسيا، ومن المنتظر تحديد أبطال القارات الأخرى الفترة المقبلة، لينضموا إلى بطل الدوري المحلي في البلد المستضيف.