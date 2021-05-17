سيميوني: سواريز تخصص فك شفرات المباريات الكبرى.. لم أخسر الرهان عليه

دييغو سيميوني (إنترنت)

أعرب مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، عن امتنانه لوصول الكرة إلى لويس سواريز، بعد أن سجل مهاجم أوروغواي هدفا في الدقيقة 88، خلال الفوز 2-1 على أوساسونا، والذي أبقى على فريقه في طريقه نحو إحراز لقب الدوري الإسباني.

لم يهز هداف «الأتلتي» هذا الموسم، الشباك في آخر خمس مباريات، وأضاع سلسلة من الفرص في المباراة قبل الأخيرة بالموسم المحطمة للأعصاب، وقال سيميوني للصحفيين: «سواريز يمتلك خبرة كبيرة، ومن أفضل منه في فك شفرة مباراة كهذه، عندما بدا أن الأمور تفلت من بين أيدينا، أظهر سواريز روحا رائعة، لم يسجل في الآونة الأخيرة، لكنه واصل الاقتراب»، بحسب تصريحات تليفزيونية

وأبقى هدف مهاجم أوروغواي على تقدم أتلتيكو بفارق نقطتين على ريال مدريد، وسيهديه الفوز خارج الديار على ريال بلد الوليد في الجولة الأخيرة للموسم، لقبه الأول في سبعة أعوام، وكان سيميوني تحدث عن خبرة سواريز في المباريات الكبرى قبل اللقاء، قائلا: «أتلتيكو يدخل منطقة سواريز».

وقاد النجم الأوروغواياني لويس سواريز فريقه أتلتيكو مدريد إلى ملامسة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» هذا الموسم، بعدما سجل هدفا في الوقت القاتل، ليقود فريقه لقلب تأخره 0-1 أمام ضيفه أوساسونا إلى فوز مثير 2-1، أمس الأحد، في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت عن فوز ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1-0، وسلتا فيغو على مضيفه برشلونة 2-1، وإلتشي على مضيفه قادش 3-1، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه غرناطة 4-2، وخيتافي على ضيفه ليفانتي 2-1، وريال بيتيس على ضيفه هويسكا 1-0، وريال سوسييداد على ضيفه بلد الوليد 4-1، وفالنسيا على ضيفه إيبار بنفس النتيجة، وفياريال على ضيفه إشبيلية 4-0.

ويواجه ريال مدريد، الأحد المقبل، فريق فياريال في الأسبوع الـ38 والأخير، ولا بديل عن الفوز أملا في تعثر أتلتيكو مدريد الذي سيواجه في نفس التوقيت بلد الوليد، بينما خرج برشلونة من الحسابات ويواجه إيبار.

وبقي أتلتيكو متربعا على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، لينحصر صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم بينهما، بعد خروج برشلونة رسميا من المنافسة، في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأصبح يكفي أتلتيكو الفوز على مضيفه بلد الوليد في مباراته الأخيرة لقنص البطولة، للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013-2014، دون النظر إلى نتيجة لقاء الريال مع ضيفه فياريال، الذي يقام في نفس المرحلة.