إلغاء قمة الدوري المصري.. الأهلي في الملعب والزمالك لم يحضر أحد

الحكم الليتواني ماسيكا يلغي مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك. (موقع كورة)

ألغى الحكم الليتواني، ماسيكا، مباراة القمة المصرية بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، بالعاصمة المصرية، والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم لعدم حضور فريق الزمالك.

وكان من المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، إلا أنه تم تأجيلها لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك، بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية في قلب العاصمة المصرية.

وأعطى حكم المباراة مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل وصول الفريق الأبيض، ولكنه أعلن تعطل حافلته، وعدم وصول لاعبيه لاستاد القاهرة، بعدما أكد خوض اللقاء بفريق الناشئين.

ووقف لاعبو الأهلي وحكم اللقاء دقيقة حدادًا على وفاة الراحل عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأسبق، قبل أن يقف الحكم منتصف الملعب حتى انتهاء الفترة القانونية، قام خلالها لاعبو الأهلي بإجراء عمليات التسخين، وبعد تأخر زاد عن المدة المقررة رسميا وهي 20 دقيقة، وبزمن وصل إلى 30 دقيقة، أعلن الحكم عن انتهاء المباراة بشكل رسمي.

ووفقًا لموقع «كورة»، فإنه من المقرر أن تحال أحداث المباراة لاتحاد الكرة، لتطبيق اللائحة وفقًا لتقارير الحكام والمراقبين، ودراسة ظروفها من جميع النواحي، حيث ينتظر أن يتم إعلان فوز الأهلي بنتيجة (3-0) بالتغيب، والانتظار لمعرفة إن كان هناك عقوبات قد تطال الزمالك، والتي قد تصل إلى خصم 6 نقاط من رصيد الفريق في نهاية الموسم، أو الاقتناع بأسباب عدم الحضور.

وفي حال إعلان فوز الأهلي بشكل رسمي، سيرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول، من 16 مباراة ومبتعدا بشكل كبير بالصدارة عن أقرب مطارديه وهو المقاولون العرب 32 نقطة من 17 مباراة، فيما يحل الزمالك بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.