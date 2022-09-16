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جائزة «فيجن 2022» لباحثين طورا علاجات للمكفوفين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 12:10 مساء
جائزة «فيجن 2022» لباحثين طورا علاجات للمكفوفين
باحثان يحصلان على جائزة «فيجن 2022» البرتغالية لجهودهما في تطوير علاجات للمكفوفين (الإنترنت)
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نجح باحثان في تطوير علاجات لأمراض قرنية العين، لمكافحة فقدان البصر، وهو ما أهلهما للحصول على جائزة مرموقة.

إذ منحت مؤسسة شامباليمو البرتغالية، الخميس، جائزتها «فيجن 2022» التي يحصل الفائز فيها على مليون دولار للباحثين غيريت ميليس من هولندا، وكلايس دولمان من الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس»

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أنّ هذين الطبيبين والباحثين «فتحا آفاقاً جديدة في الأبحاث والعلاجات المرتبطة بأمراض القرنية من خلال تطويرهما رؤية ملايين الأشخاص وتجنيب آخرين فقدان بصرهم مستقبلاً».

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وحصل ميليس على الجائزة «لإحداثه ثورة في العلاج الجراحي لأمراض القرنية»، إذ ساهمت التقنيات التي طورتها «بشكل كبير في تسريع عملية إعادة التأهيل البصري وتقليل خطر حدوث مضاعفات» في مختلف أنحاء العالم على مدار السنوات العشرين السابقة.

قرنية صناعية 
أما دولمان فحصل على الجائزة لأبحاثه الهادفة إلى «تطوير قرنية صناعية بخاصة للمرضى الذين تضررت عيونهم جداً ولا يمكنهم بنتيجة ذلك زرع قرنية من متبرع عادي»، وهو ما دفع إلى استحداث «بوستون كورنيا» التي باتت تستخدم حالياً في العالم أجمع.

ومُنحت جائزة فيجن، وهي من تنظيم المؤسسة التي تحمل اسم الصناعي البرتغالي أنطونيو شامباليمو (توفي سنة 2004) وتتخذ من لشبونة مقراً، للمرة الأولى عام 2007.

وتُكافئ «فيجن» المؤسسات الناشطة في مجال الوقاية من فقدان البصر والأبحاث العلمية التي تسجّل تقدماً لناحية فهم أمراض واضطرابات الرؤية وتشخيصها وعلاجها والوقاية منها.

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