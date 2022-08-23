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جدري القرود يضرب الولايات الأميركية الخمسين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 04:20 مساء
جدري القرود يضرب الولايات الأميركية الخمسين
جدري القرود ينتشر في جميع الولايات الأميركية الخمسين (بوابة الوسط)
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انتشر جدري القرود في جميع الولايات الأميركية الخمسين، بعدما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في وايومنغ، أن المرض اكتشف في الولاية.

وأعلنت وزارة الصحة في الولاية أن حالة الفيروس الوحيدة هي من رجل مقيم في مقاطعة لارامي، مضيفة أن ممثلي الصحة العامة بالولاية تابعوا الشخص المصاب لمعرفة ما إذا كان السكان الآخرون على اتصال مباشر معه، حسب ما نقلت تقارير إعلامية عن قناة «ABC News».

وقالت عالمة الأوبئة بالولاية أليكسيا هاريست، «نظرا لانتشار جدري القرود من خلال الاتصال الوثيق، فإننا لا نعتقد أن خطر الفيروس أصبح الآن مصدر قلق أكبر للمجتمع المحلي أو لمعظم الناس في الولاية»، مشيرة إلى أن جدري القرود لا ينتشر بسهولة مثل الفيروسات المألوفة كالإنفلونزا أو كوفيد.

- 60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود

وحتى الإثنين، أبلغ عن 15 ألفا و433 حالة جدري قرود في الولايات المتحدة من بينهم 3 آلاف حالة في نيويورك تليها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس وجورجيا، بحسب بيانات المركز الأميركي.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق، مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة بعد أن تفشى المرض في الولايات المتحدة.

وانتشر مرض جدري القردة بشكل سريع في أميركا منذ أن أكدت السلطات الصحية في بوسطن أول حالة إصابة في الولايات المتحدة مايو الماضي، حيث كانت آخر مرة أعلنت فيها الولايات المتحدة حالة طوارئ صحية عامة كانت لمواجهة كوفيد-19 في يناير 2020.

أحدث البيانات الإحصائية
ووفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المراكز الفيدرالية الأميرالأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سجلت رسميا 15433 إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة الأميركية، معظمها في ولايتي نيويورك 2910 وكاليفورنيا 2663، وهناك عشر ولايات لا يتجاوز عدد الإصابات فيها 10 .

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ينتقل الفيروس المسبب للمرض من الحيوانات البرية، مثل القوارض والرئيسيات إلى الإنسان. وأن انتقاله من شخص إلى آخر محدود. وأن نسبة الوفيات بين المصابين بجدري القرود هي 1-10 بالمئة.

ولا يوجد لقاح محدد مضاد لجدري القرود، ولكن التطعيم ضد الجدري يوفر حماية ضد هذا المرض بنسبة 85%.

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