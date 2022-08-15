60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط

تصبح جسيمات فيروس جدري القرود غير قادرة على البقاء، عند تسخينها حتى درجة الحرارة 60 – 70 درجة مئوية، خلال 5 و15 دقيقة، حسب ما اكتشف العلماء.

وأفاد باحثون نشروا مقالا بهذا الشأن في المكتبة الإلكترونية «bioRxiv» وقالوا إن هذا الأمر يجب أخذه بالحسبان عند إجراء تعقيم المنشآت والأجهزة الطبية، حسب «روسيا اليوم».

دفعت وتائر تفشي جدري القرود بالعلماء إلى اكتشاف السرعة التي تصبح فيها جزيئاته غير قابلة للحياة. ومن أجل تحقيق ذلك أصاب الباحثون عدة مزارع خلوية مختلفة بسلالات أوروبية وأفريقية من جدري القرود. إضافة إلى ذلك، أعدوا محلولا يحتوي على الفيروس وقاموا بتسخينه حتى درجات حرارة عالية.

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وأظهرت الأرصاد أن الفيروس يفقد قدرته على البقاء بعد خمس دقائق عند تسخينه إلى 70 درجة مئوية، كما يفقد تلك القدرة بعد مرور 15 دقيقة من تسخينه إلى 60 درجة مئوية. ولم يلاحظ الباحثون فروقا ذات دلالة إحصائية في الاستجابة للحرارة لدى أنواع أخرى من الجدري.

حساسية عالية

وجاء في المقال: «أظهرت تجاربنا أن فيروس جدري القرود يتميز بحساسية عالية تجاه تغيير الحرارة. وستساعد نتائج تجاربنا الأطباء على تحسين بروتوكولات تعقيم الأجهزة والمنشآت، كما ستسمح لنا أيضا بالبدء في دراسة المدة التي يمكن أن يظل فيها هذا الفيروس على قيد الحياة خارج جسم الإنسان أو الرئيسيات» .

وفقا للعلماء، فإن كل ذلك يبعث على الأمل بوضع نظائر للقاحات تعتمد على جزيئات ضعيفة من هذا الفيروس، والتي كانت تستخدم في الماضي لحماية السكان من العدوى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أخيرا، أن فيروس جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، محذرة الناس من الإهمال والتهاون مع العدوى.