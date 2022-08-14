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أفكار لإضافة نكهات لذيذة وصحية إلى ماء الشرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 10:51 صباحا
أفكار لإضافة نكهات لذيذة وصحية إلى ماء الشرب
أضف نكهات وفيتامينات لماء الشرب (الإنترنت)
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يحتاج الإنسان إلى كميات من المياه يوميا، كي يتمكن من تلبية احتياجات جسمه من «سائل الحياة»، لكن البعض منا قد لا يحب تناول الماء بكثرة، ولهذا يمكن إضافة بعض النكهات للماء وتزويدها ببعض الفيتامينات الموجودة في الخضر والفواكه.

وهناك العديد من التركيبات الجريئة التي يمكن للمرء أن يجربها، مثل الخيار والريحان والتوت مع الليمون والنعناع والخيار وأوراق الورد وماء الورد، إذا كان متوفرا، حسب «دويتشه فيله».

يوصي الخبراء بضرورة شرب 1.5 لتر من الماء يوميا، ويحذرون من أن شرب أي كمية تقل عن لتر واحد في اليوم تعتبر غير كافية لتعويض احتياجاتنا، ولا سيما عندما يكون الطقس دافئا، أو بالنسبة لأولئك الذين يمارسون نشاطا بدنيا شاقا مثل الرياضة.

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ومن الممكن تجربة وضع الفاكهة أو الأعشاب في ماء الشرب، وبهذه الطريقة يمكن للمرء أن يروي عطشه دون الاستعانة بأي سكر أو إضافات إخرى، من بين تلك التي توجد في الماء ذات النكهات التي يجري بيعها في السوبرماركت.

ويساعد ذلك الأشخاص الذين لا يستمتعون بشرب الماء بشكل عام، حيث يجعلهم يخدعون أنفسهم لجعلها تجربة ممتعة، بحسب ما يقوله خبير المياه أندريه أوليغ.

ويساعد الماء الذي به نكهة الأشخاص على التأكد من أنهم يشربون الكمية الموصى بها بصورة يومية، وتقول بعض المدونات أيضا إن هناك فوائد أخرى تشمل «تأثيرات التخلص من السموم». إلا أن العلماء يشيرون إلى أن الأبحاث لم تثبت ذلك بعد.

ولكن إضافة الفواكه والأعشاب والخضروات إلى إبريق الماء يوفر نوعا من الاختلاف والاستمتاع، حتى لو انتهى بالمرء الأمر إلى تناول جزء صغير جدا من الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها.

فواكه وخضروات
يقول أوليغ، في حال اختار المرء استخدام المياه المعدنية، عليه أن يعرف أنها إذا كانت غنية بالمعادن قد يطغى ذلك على مذاقها، ويتغلب على نكهة الفاكهة، لذلك يوصي بالحصول على درجة معتدلة من المعادن.

كما يمكن تجربة إضافة الفاكهة أو قطع من الخضار أو الأعشاب بحسب الموسم، مثل البرتقال والفراولة والتوت الأزرق أو التفاح، وغيرها الكثير.

ويجب غسل الفاكهة أو الخضار أو الأعشاب جيدا، ثم وضعها في إبريق أو إناء مملوء بالماء. ثم تقطيع أي فواكه أو خضروات كبيرة الحجم، أو وضع الفواكه الصغيرة (مثل التوت) مباشرة كما هي. وكلما جرى ترك الفواكه والأعشاب في الماء لفترة أطول، كان الطعم والنكهة في الماء أقوى.

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