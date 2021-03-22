مشروبات تخفف آلام الصداع النصفي

اقترح موقع «هيلث لاين» الطبي عددًا من المشروبات، يمكن تناولها للتخلص من الصداع النصفي أو خفض شدته.
وأكد الموقع ضرورة استشارة الطبيب والجهات الصحية المتخصصة؛ لمعرفة سبب الإصابة بالصداع النصفي ومحاولة علاجه، وفق «دويتشه فيله».
الشاي الأخضر
إن كنت تبحث عن بديل صحي للقهوة، فالشاي الأخضر يعدّ حلًا مثاليًّا لاحتواء الكوب منه على مقدار متوسط من الكافيين يتراوح ما بين 30 و50 مليغرامًا من الكافيين مقارنة بـ80 و100 في القهوة، وفقًا لإدارة الأغذية والدواء الأمريكية (FDA).
ويقترح البعض تناول الشاي الأخضر للتخفيف من أعراض الصداع، لكن المزيد من البحث مطلوب لإثبات فعالية الشاي الأخضر بالنسبة للصداع النصفي.
النعناع
لشرب النعناع واستنشاقه فوائد محتملة في علاج الصداع النفسي، خاصة لدى الشعور باهتزاز في الدماغ، وفقًا لموقع المكتبة القومية لعلوم الطب بالولايات المتحدة.
كما يتسم النعناع بخلوه من مادة الكافيين بما يجعله المشروب المناسب قبل النوم دون الخوف من تسببه في الإصابة بالأرق.
شاي الزنجبيل
يتم إعداد هذا النوع من الشاي باستخدام جذور الزنجبيل. ويساعد تناوله عادة في علاج بعض الأعراض المصاحبة للصداع النصفي مثل الغثيان والقيء.