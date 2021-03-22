مشروبات تخفف آلام الصداع النصفي

الصداع النصفي (الإنترنت)

اقترح موقع «هيلث لاين» الطبي عددًا من المشروبات، يمكن تناولها للتخلص من الصداع النصفي أو خفض شدته.

وأكد الموقع ضرورة استشارة الطبيب والجهات الصحية المتخصصة؛ لمعرفة سبب الإصابة بالصداع النصفي ومحاولة علاجه، وفق «دويتشه فيله».