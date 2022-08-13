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أطباء «مركز مصراتة» ينقذون حياة طفلة ابتلعت جسما غريبا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 01:14 مساء
أطباء «مركز مصراتة» ينقذون حياة طفلة ابتلعت جسما غريبا
صورة نشرتها صفحة مركز مصراتة الطبي رفقة خبر إنقاذ حياة طفلة ابتلعت جسما غريبا، 13 أغسطس 2022 (فيسبوك)
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نجح أطباء مركز مصراتة الطبي في إنقاذ طفلة من الموت، فجر السبت، بعدما ابتلعت جسمًا غريبًا استقر في قصبتها الهوائية.

وقال المركز في صفحته على «فيسبوك»: «من ضمن الحالات الطارئة التي يستقبلها بشكل دوري قسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي، فجر اليوم السبت 13 أغسطس، استقبل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تعاني من صعوبة شديدة في التنفس ونسبة الأكسجين في الدم (74%)».

وأوضح المنشور: «على الفور جرى استدعاء أخصائيي الأنف والأذن والحنجرة وبعد الكشف جرى إجراء عملية منظار مستعجلة وإخراج جسم غريب من القصبة الهوائية وبفضل الله الآن الطفلة في حالة صحية جيدة».

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وينصح أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمركز مصراتة الطبي الدكتور، خالد بعيو، الآباء والأمهات بعدم الاستهانة بترك الأشياء الصغيرة في أيدي أطفالهم ومتابعتهم، فالحرص يجنبهم العديد من المشاكل، والإهمال باهظ الثمن.

وشمل الفريق الطبي الذي أجرى العملية كل من الجراج الدكتور خالد بعيو، ومساعد الجراح الدكتورة ساره البشير، والدكتورة إيمان حريب، وأخصائي التخدير الدكتور محمد سليمان.

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