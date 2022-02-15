«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى أطباء في قسم النساء بمركز مصراتة الطبي عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم بلغ وزنه 17 كيلو و700 غرامًا من سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا.

وقال المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن العملية استغرقت نحو ساعة ونصف الساعة، وهي الأولى من نوعها بمركز مصراتة الطبي، حيث أُجريت لاحقًا التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للمريضة.

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وأضاف أن الأطباء المشاركين في العملية الجراحية الدكتور خالد حسن المحيشي، الدكتورة حواء القاووق، والدكتورة حواء المالكي، وكان في تمريض العمليات الممرضة فتحية الزميتي، وفي التخدير الدكتور خولة اللصاقة.

ورم مستأصل من سيدة عجوز في مركز مصراتة الطبي (صفحة المركز على فيسبوك)