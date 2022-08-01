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أعراض الإصابة بضربة الشمس وطرق الوقاية منها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 10:38 صباحا
أعراض الإصابة بضربة الشمس وطرق الوقاية منها
خطر التعرض لضربة شمس يزداد في الصيف (الإنترنت)
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في الصيف يزداد خطر التعرض لضربة شمس، والتي يجب كشفها في وقت قصير للغاية من أجل التعامل معها جيدًا، والحفاظ على حياة المصاب.

وفي هذا الشأن، أورد موقع «تي أونلاين» الألماني أن هناك مجموعة من العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن شخصًا ما تعرض لضربة شمس.

أما بعض هذه العلامات فهي:
- ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، فقد تصل أحيانا وخلال 15 دقيقة فقط إلى 41 درجة
- شعور قوي بالعطش والصداع
- شعور بالتعب والإرهاق
- فقدان الوعي
- الشعور بالارتباك أو ربما الهلوسة
- تسارع النبض

وأفاد موقع «نيت دكتور» الألماني المختص في الأخبار الطبية أن هناك مجموعة من الإجراءات الضروية والسريعة، التي يجب اتخاذها عند إصابة شخص ما بضربة شمس:

- وضع المصاب في مكان بعيد عن الشمس، وإذا أمكن في مكان بارد لتبريد جسمه وخفض حرارته.

- تخفيف ملابس المصاب: افتح الملابس الضيقة على غرار ربطة العنق، الحزام أو طوق القميص، من أجل تبريد الجسم والمساعدة في وصول الهواء إليه.

- التبريد: وضع كمادات باردة على جسم المصاب، لا سيما الذراع والساق والرقبة أو رش الجلد بالماء، ووضع قطعة قماش مبللة عليه من أجل تبريد جسمه.

- أما إذا كان المصاب بضربة شمس لا يتنفس، فيجب الإسراع في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ومواصلة القيام بذلك حتى وصول طبيب الطوارئ، أو استعادة المصاب للتنفس مرة أخرى.

كيفية الوقاية
وأوضح موقع «ماي كلينيك» أنه يمكن اتباع عدة طرق للوقاية من ضربة الشمس. وأول هذه الطرق هي شرب كميات كبيرة من السوائل وخاصة الماء بهدف مساعدة الجسم للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية. أيضًا، ارتداء ملابس فضفاضة خفيفة والابتعاد عن الملابس الضيقة، فضلاً عن توخي الحذر وتجنب الشمس في حال شعرت بارتفاع درجة الحرارة.

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