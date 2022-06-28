فواكه وخضروات تعوضك قلة شرب الماء

القاهرة - بوابة الوسط

حل فصل الصيف أخيرا وبدأ الناس يستمتعون به، صغارا وكبارا. لكن قد ينسى المرء شرب ما يكفي من الماء خلال الحر، إذ يوصي الخبراء بأنه يجب ألا تقل كمية الماء التي يشربها الشخص البالغ يوميا عن 2.5 لتر، خصوصا في فصل الصيف، لكن البعض يجد صعوبة في الوصول لهذه الكمية، كما أن هناك من يجد صعوبة في شرب الماء بكمية كبيرة.

مجلة «بريغيته» الألمانية، تكشف بعض الفواكه والخضروات الغنية بالماء، والتي تساعدك على تنظيم توازن السوائل في جسمك، حسب «دويتشه فيله».

البطيخ: أول فاكهة تتربع على عرش الأطعمة الغنية بالماء. يتكون من 90% من الماء، ويوفر لنا أيضا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل فيتامينات «ج» و«ب1» و«ب6»، إضافة إلى الحديد والبوتاسيوم والمغنيزيوم والصوديوم.

الخيار: يعتبر من الأطعمة الكلاسيكية الغنية بالماء. يتكون من حوالي 95% من الماء ويوفر الحديد والزنك والبوتاسيوم للجسم. كقطع صغيرة مخزنة في علبة الطعام، يمكنك أن تأخذ الخيار معك كوجبة خفيفة إلى أي مكان.

الطماطم: تحتل المرتبة الثانية في قائمة الأطعمة الغنية بالماء إلى جانب الخيار، لأنها تتكون أيضا من 95% من الماء. وإضافة إلى كونها مفيدة للترطيب، فهي غنية أيضا بفيتاميني «ج» و«إي».

الكوسا: تتكون من 94% من الماء وتضيف مذاقا رائعا لأطباق المعكرونة أو الأرز، على سبيل المثال. إضافة إلى أنها تحتوي على الحديد والكالسيوم ومركب «بيتا كاروتين» الذي يحوله الجسم إلى فيتامين «أ».

الملفوف أو الكرنب الصيني: يحتل الكرنب الصيني المرتبة نفسها إلى جانب الكوسا، لأن هذا النوع من الخضار يتكون أيضا من 94% من الماء. كما أنه يحتوي على العديد من فيتامينات «ب» وفيتامين «ج».

الفطر: لا يتميز الفطر باحتوائه على 93% من الماء فحسب، بل هو أيضا أحد الأطعمة القليلة التي توفر بروفيتامين «د»، والذي يمكن أن يحوله الجسم إلى فيتامين «د». كما أنه مناسب للسلطات وكذلك لأطباق الأرز أو المعكرونة.

الفراولة (الفريز): كيف سيكون الصيف دون الفراولة ؟ تتكون من 91% من الماء، وتحتوي على البوتاسيوم والزنك والحديد والكالسيوم، ويمكنها أيضا تحسين عملية الهضم بفضل المحتوى العالي من الألياف.

الخوخ: يتكون من 90% من الماء، كما يزود الجسم بالكالسيوم والبوتاسيوم ومركب الـ«بيتا كاروتين»، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين «أ». يمكن تناول الخوخ طازجا أو من خلال إضافته إلى مزيج الحبوب الكاملة «الموسلي».