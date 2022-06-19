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الولايات المتحدة تجيز تلقيح الأطفال الصغار ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 01:25 مساء
الولايات المتحدة تجيز تلقيح الأطفال الصغار ضد «كورونا»
هيئة الأغذية والأدوية الأميركية توافق على لقاحي «فايزر» و«موديرنا» لفيروس «كورونا» للأطفال من سن 6 أشهر (الإنترنت)
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أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأميركية «FDA» إجازتها الاستخدام الطارئ لقاحات «كورونا» من «فايزر» و«موديرنا» للأطفال.

وصوَّت مستشارو اللقاحات في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «CDC» بالإجماع لدعم إعطاء الأطفال الرضع وغيرهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر لقاح «كورونا»، وفق «سي إن إن».

ووقعت الدكتورة روشيل والينسكي مديرة مركز السيطرة على الأمراض، على الخطة، مما يمهد الطريق أمام إعطاء التطعيمات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

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وقد يكون الآباء مترددين في الحصول عليها فعليًا عند توفرها، وفقًا لمسح أُجري في أبريل، قال 18% فقط من آباء الأطفال دون سن الخامسة إنهم سيُلقحون أطفالهم ضد «كورونا» بمجرد توفر اللقاح، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة «قيصر فاميلي» في أبريل .

وقال ما يقرب من 40% ممن شملهم الاستطلاع إنهم «سينتظرون ويرون» قبل تطعيم أطفالهم الصغار، وأكد 11% إنهم سيحصلون على اللقاح لأطفالهم فقط إذا لزم الأمر، وقال 27% إنهم «بالتأكيد لن» يحصلوا على لقاح «كورونا» لتطعيم أطفالهم.

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