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الصحة العالمية» توصي بتحقيق جديد في تسرب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 03:50 مساء
الصحة العالمية» توصي بتحقيق جديد في تسرب «كورونا»
شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف في 24 فبراير 2020. (أ ف ب)
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التحقيق الذى أجرته حول أصول فيروس كورونا لم يكن حاسما، إلى حد كبير، لأن البيانات الواردة من الصين كانت ناقصة، فيما أوصت مجموعة خبراء المنظمة بإجراء مزيد التحقيقات في نظرية تسرب الفيروس.

وتشير المجموعة العلمية الاستشارية التي شكلتها منظمة الصحة العالمية العام 2021 وتضم 27 عضوا من دول مختلفة بما فيها روسيا والصين والهند وألمانيا وبريطانيا وغيرها، بشأن مصدر مسببات الأمراض الجديدة (SAGO)، إلى أن نظرية تسرب الفيروس من المختبر، بحاجة إلى دراسات إضافية، وفق «روسيا اليوم».

من أصل حيواني
يشير تقرير المجموعة الاستشارية، إلى أن البيانات الوبائية ونتائج المسح تسمح بافتراض أن أسلاف سلالة (SARS-CoV-2) من أصل حيواني، وأقرب الفيروسات المرتبطة بها وراثيا هي متحور بيتا من الفيروس التاجي الذي اكتشف في خفافيش حدوة الحصان في الصين في العام 2013 ولاوس. في العام 2020. ومع ذلك، لم يحدد بعد سلف الفيروس، ولا المضيف الطبيعي/ الوسيط، ولا حالات انتقال الفيروس إلى البشر.

ومع أن نتائج التحقيق الأولي أكدت على أن سوق المأكولات البحرية في ووهان لعبت دورا مهما في انتشار الجائحة، إلا أن مصدر الفيروس التاجي المستجد وآلية ظهوره في هذه السوق غير معروفة. بحسب الخبراء.

وجاء في التقرير، «لاحظت SAGO أنه لم تظهر أي بيانات جديدة بشأن تقييم تسرب فيروس (SARS-CoV-2) من المختبر كطريق لانتقاله إلى البشر، وتوصي بإجراء مزيد من التحقيق في هذه المسألة وفي جميع الخيارات الممكنة الأخرى».

التسرب من المختبر
تشير جريدة «واشنطن بوست»، إلى أن أعضاء المجموعة من البرازيل والصين وروسيا، عارضوا الدعوة لإجراء المزيد من التحقيق في نظرية «التسرب من المختبر».

وتجدر الإشارة، إلى أن التقرير الذي قدمته لجنة الخبراء التي زارت مدينة ووهان الصينية، ونشرته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس العام 2021، اعتبر احتمال تسرب الفيروس من المختبر هو «احتمال ضئيل جدا».

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ويذكر أن السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019 عن انتشار التهاب رئوي مجهول في مدينة ووهان. وفي 11 مارس 2020 أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية أن انتشار هذا الفيروس له طبيعة الجائحة.

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