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بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 03:21 مساء
بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة
أطفال يمنيون محتشدون للحصول على مساعدات إنسانية. (الإنترنت)
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حذر خبير بارز في الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن تزايد نقص الغذاء قد يمثل نفس «التهديد الصحي» للعالم مثل جائحة «كوفيد-19».

وقال المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بيتر ساندز، لوكالة «رويترز»، إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الذي جاء نتيجة أسباب منها الحرب في أوكرانيا، «ربما يؤدي إلى وفاة الملايين بشكل مباشر وغير مباشر».

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وأضاف: «يؤدي نقص الغذاء إلى أمرين. الأول مواجهة مأساة موت الناس جوعًا بالفعل. وثانيًا، هناك حقيقة أن أعدادًا أكبر بكثير من الناس غالبًا ما يعانون من سوء التغذية الحاد، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الموجودة».

وتابع الخبير أن الجهود المبذولة لتحسين التأهب لمواجهة جائحة ينبغي ألا تقع في نفس «الخطأ الكلاسيكي» المتمثل في الاهتمام فقط بالأزمات التي تشبه التهديد الأخير الذي واجهه العالم.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 15 مليون شخص قد ماتوا نتيجة تفشي «كوفيد-19». وقال ساندز إن هناك حاجة إلى الاستثمار لتعزيز النظم الصحية للمساعدة في الاستعداد لتداعيات نقص الغذاء.

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