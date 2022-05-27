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شركة إسبانية تبتكر نظاما لتشخيص جدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 10:30 صباحا
شركة إسبانية تبتكر نظاما لتشخيص جدري القرود
جدري القرود (الإنترنت)
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من أن تفشي جدري القرود «غير معتاد»، فإنه يظل «قابلًا للاحتواء»، فيما تتواصل الجهود لفهم الفيروس المسبب للمرض بشكل أكبر.

ففي السويد، أعلنت شركة Roche«» للأدوية أن خبراءها ابتكروا ثلاثة أنواع من الاختبارات، للكشف عن فيروس جدري القرود، حسب «روسيا اليوم».

وأطلق على المجموعات النموذجية المعيارية اسم «LightMix»، وهذه النماذج تسمح بتقييم انتشار الفيروس ويمكن أن تساعد على متابعة «التأثير المحتمل للعلاج والتطعيم وإجراءت الصحة العامة».

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وأحد أنظمة الاختبار هذه يكتشف فيروس الجدري، والثاني فيروس جدري القرود، والثالث جميع أنواع فيروسات الجدري، حسب ما أوضحت الشركة.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت في العالم 131 إصابة مؤكدة بجدري القردة بين البشر، وهناك 106 آخرين يشتبه بإصابتهم وهم تحت المراقبة، وأن أكثر الإصابات في إسبانيا والبرتغال وبريطانيا.

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