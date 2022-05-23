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متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 03:14 مساء
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
جدري القرود (الإنترنت)
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يركز العلماء جهودهم لكشف ما يتعلق بالفيروس المسبب لمرض جدري القرود، ما يسهل عملية مواجهته، خاصة بعدما انتشر خلال الأيام الماضية حول العالم.

ولعل أبرز تلك المعلومات التي لا بد من فهمها للحد من انتشاره، هي المدة التي يبقى الشخص المصاب فيها معديا، حسب «سكاي نيوز عربية».

ويستوطن المرض مناطق من غرب ووسط قارة أفريقيا، غير أنه انتشر المرض في عدد من الدول غير الأفريقية، مثل إسبانيا واليونان والولايات المتحدة وكندا، ووصل إلى الشرق الأوسط، مع تسجيل إسرائيل أول إصابة بالمنطقة.

الإصابة والعدوى
الإصابة بالمرض في بدايتها كانت تحدث عند الاحتكاك بالحيوان المصاب، إلا أنها الآن تنتقل الآن بين شخص وآخر.

وينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر، مثل لمس ملابس الشخص المصاب أو لعابه، ويعد الاتصال الجنسي واحدًا من أبرز أسباب العدوى.

ولأن العدوى تحدث عبر الاحتكاك المباشر مع المصاب، فإنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة.

أعراض جدري القرود
ويعاني الأشخاص الذين يصابون بالفيروس في البداية من الحمى، قبل ظهور الطفح الجلدي على الوجه والجسم. وتشمل الأعراض كذلك الصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والقشعريرة والإرهاق.

ويمكن بعد ذلك أن ينتقل جدري القرود من خلال لمس المناطق المصابة، أو عن طريق الرذاذ المتطاير أثناء السعال والعطس.

وبالعودة إلى المدة التي يشكل فيها الشخص المصاب خطرًا على الآخرين، فإن خبير الأمراض المعدية الناشئة في جامعة جون هوبكنز الأميركية أميش أدالجا أكد لجريدة «ديلي ميل» البريطانية، أن المصاب قادر على نقل المرض لمدة تصل إلى 4 أسابيع بعد ظهور الأعراض.

وأوضح أن السبب وراء طول المدة، هو أن «الآفات الجلدية قد تستغرق بضعة أسابيع حتى تختفي»، مؤكدًا أن «الناس معدون حتى تختفي آفاتهم الجلدية النشطة».

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انتبه إلى عرضين رئيسيين لجدري القرود

من جانبه، وافق خبير الصحة العالمية في جامعة ساوثهامبتون في إنجلترا مايكل هيد أدالجا الرأي، وقال: «استنادا إلى حالات تفشي مرض جدري القرود السابقة، وإرشادات من السلطات الصحية في المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، يمكن مقارنة الفترة المعدية (أي عندما ينتقل الفيروس إلى شخص آخر) بالفترة الزمنية التي يوجد فيها الطفح الجلدي والبثور».

وأوضح مايكل هيد أدالجا: «قد يكون هذا لمدة أسبوعين، وقد تكون المدة أطول».

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، وافقت، الجمعة، على عقار الجدري لعلاج مرضى جدري القرود، بينما كشفت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعات يومية مع تطور الوضع.

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