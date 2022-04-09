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كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 03:19 مساء
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»
منظمة الصحة العالمية توضح أن متحور XE لفيروس كورونا هو مؤتلف من سلالتي BA1 و BA2 من أوميكرون (الإنترنت)
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أبلغت الهند، الأربعاء، عن أول حالة إصابة بمتغير كورونا «XE»، لدى امرأة خمسينية عائدة من أفريقيا، مشيرة إلى أنه الأكثر قابلية للانتقال.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن متحور XE لفيروس كورونا هو مؤتلف من سلالتي BA1 وBA2 من أوميكرون.

وبالنظر إلى الوضع الحالي، من الصعب تحديد ما إذا كان هذا المتحور سيكون كارثيًا، ولكن فقط المعرفة الملموسة حول الأعراض والعلامات يمكن أن تساعدنا في تجنب العدوى، حسب «دار الهلال».

والمعلومات المتوافرة عن المتحور حتى الآن هي:
XE هو مؤتلف من أوميكرون BA.1 و BA.2 السلالات الفرعية لفيروس كورونا.

اكتشف للمرة الأولى في المملكة المتحدة في 19 يناير وتم الإبلاغ عن 600 تسلسل وتأكيدها منذ ذلك الحين.

معدّل تكاثره في المجتمع بنسبة 10% تقريبًا مقارنة بـBA.2.

ينتمي XE إلى متحوّر أوميكرون.

أبلغت المملكة المتحدة عن 637 حالة إصابة بـXE وقال الخبراء إنها أظهرت معدل نمو متغيرًا.

يحدث المتحوّر المؤتلف عندما يصاب الفرد بمتحوّرين أو أكثر في نفس الوقت مما يؤدي إلى اختلاط مادتهما الجينية داخل جسم المريض.

يتم حاليًا تتبع طفرة XE كجزء من متغير أوميكرون.

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كشفت تحليلات وكالة الأمن الصحي البريطانية ثلاثة مواد مؤتلفة تعرف باسم XF وXE وXD، ومتحوري XF وXD ولا يوجد حاليًا أي دليل على انتقاله داخل المجتمع في المملكة المتحدة.

أما المتحور المؤتلف XE فأظهر معدل نمو متغيرًا لكن لا يمكن تمييز ميزة نمو حقيقية لديه، حيث لا توجد أدلة كافية حتى الآن لاستخلاص استنتاجات حول قابلية انتقالها أو خطورتها أو فعالية اللقاح في مقاومتها.

وتعد المتغيرات المؤتلفة ليست غريبة ولكن تم تحديد العديد منها على مدار الجائحة حتى الآن، حيث يوضح العلماء أنه كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من المتغيرات، سيموت معظمها بسرعة نسبيًا.

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