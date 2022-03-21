كل ما وصل إليه العلماءعن متحور «دلتاكرون»

القاهرة - بوابة الوسط

تنتشر في عديد البلدان نسخة من فيروس «كورونا» هي هجين بين نسختي «دلتا» و«أميكرون»، عرفها العلماء باسم «دلتاكرون».

وإذا كان عدد الحالات المصابة بهذه النسخة الجديدة قليلة نسبيًّا فإنها توحي بأن جائحة «كورونا» لم تنتهِ بعد، في وقت اتجهت الكثير من الدول إلى إلغاء الكثير من قيود «كورونا»، حسب «دويتشه فيله».

وأكد لوكا سيسين-ساين، رئيس قسم المناعة الفيروسية في مركز هيلمهولتس الألماني لأبحاث العدوى، وجود هذا النوع الجديد من الفيروس، كما أن منظمة الصحة العالمية (WHO) يبدو أنها كانت مستعدة بالفعل لهذا النموذج الهجين.

منظمة الصحة العالمية

وفي هذا الصدد قالت ماريا فان كيركوف، خبيرة منظمة الصحة العالمية، المسؤولة عن كورونا: «نحن نعرف هذه النسخة. إنها مزيج بين دلتا AY.4 وأوميكرون BA.1».

لكن ما مدى خطورة «دلتاكرون»؟

المعروف أن نسخة «دلتا» من فيروس «كورنا» تترك أعراضًا حادة على المصاب، في حين تعرف نسخة «أوميكرون» بأنها شديدة العدوى وتنتقل بشكل سريع من شخص لآخر. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن النسخة الهجين «دلتاكرون» ستكون خطيرة.

تسلسل الجينوم

أظهر تحليل تسلسل الجينوم الذي أجراه معهد باستورالفرنسي أن «دلتاكرون» يحتوي في الواقع على طفرات مميزة لكلتا النسختين، وفقًا لتقرير قاعدة بيانات الجينوم. كما أن المتغير الجديد له خلفية وراثية مماثلة لمتغير «دلتا»، بالإضافة إلى بعض الطفرات من «أوميكرون». وهو ما خلق نوعًا من القلق من احتمال انتشار نوع هجين أكثر عدوى، خاصة الآن بعد أن تم تخفيف إجراءات «كورونا» في الكثير من البلدان .

بيد أن معظم الخبراء يتعاملون حتى الآن بهدوء نسبي مع المتحور الجديد، إذ لا يوجد سوى عدد قليل من الحالات المعزولة في ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. مما يدل على أن المتغير الهجين ليس بتلك الخطورة التي كان يعتقدها البعض.

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ويوضح عالم المناعة الفيروسية سيسين-ساين ذلك بالقول: «إذا كان دلتاكرون فعلًا ذلك المتغير الذي ينتشر بشكل أسرع ويترك أعراضًا صعبة على المصاب لرأينا أيضًا حالات إصابة أكثر بهذا المتغير». ويضيف سيسين-ساين: «أكيد علينا مراقبة هذا المتغير الهجين عن كثب، لكنه يبقى غير مزعج في الوقت الحالي».

نفس الشيء يذهب إليه إيسان سيمون لورير من معهد باستور الذي يرى أنه حتى الآن لا يزال المتغير الهجين نادرًا للغاية ولا يظهر أي علامات تدعو للقلق.