ترخيص دواء الربو «دوبيكسنت» للأطفال في دول الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة «سانوفي»، الخميس، موافقة المفوضية الأوروبية على استخدام عقارها «دوبيكسنت» (Dupixent) لعلاج الربو الحاد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما.

وأوضحت المجموعة في بيان أن «المفوضية الأوروبية وسعت الترخيص بتسويق (دوبيكسنت) إلى الاتحاد الأوروبي، وبات (دوبيكسنت) يحظى بالموافقة كعلاج إضافي لمرض للربو الحاد المرتبط بالتهاب من النوع 2»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت «سانوفي» في مايو الماضي، بنهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على دوائها الرائد الذي عملت عليه مع شركة «ريجينيرون» الأميركية، أن هذا العقار يقلل «بشكل ملحوظ من نوبات الربو الشديد» لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ست سنوات و11 عاما، و«يؤدي في غضون أسبوعين، إلى تحسن سريع لوظيفة الجهاز التنفسي».

وكان «دوبيكسنت» الذي يُعطى بواسطة الحقن مستخدما أصلا لدى البالغين والمراهقين الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما.