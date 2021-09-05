«كورونا» يؤثر على الناحية الجينية للسائل المنوي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 04:29 مساء
على الرجال الراغبين في الإنجاب إلى التحصن من فيروس كورونا (أ ف ب)

كشفت دراسة أن خصوبة الرجال قد تتأثر من جراء الإصابة بالفيروس، محذرة من «مؤشرات متزايدة على خطورة الإصابة على الحيوانات المنوية لدى بعض المرضى».

وأظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة «ريبرودوكشن» أن الحالات الشديدة من الإصابة بفيروس كورونا قد تؤثر على قدرات الحيوانات المنوية للرجل، وبالتالي قد تؤثر على خصوبته.

ودعت ليلى آدميان، كبيرة الأخصائيين في أمراض النساء بوزارة الصحة الروسية، الرجال الراغبين في الإنجاب إلى التحصن من فيروس كورونا المستجد، حسب «روسيا اليوم».

وفي تصريحات متلفزة، الأحد، أشارت آدميان إلى أن السائل المنوي للرجال المتعافين بعد إصابتهم بمرض «كوفيد-19» يعاني من الناحية الجينية.

وأوضحت الخبيرة أن الدراسات كشفت انخفاض نشاط الحبيبات الخيطية في منيّ هؤلاء الرجال، الأمر الذي قد يشير بصورة غير مباشرة إلى خطر انخفاض النشاط التناسلي لديهم في المستقبل.

وأضافت أن الدراسات التي تم إجراؤها على الرجال المتحصنين (الذين تلقوا اللقاح) من الفيروس تشير إلى أن اللقاح لم يؤثر على حالة سائلهم المنوي بأي شكل من الأشكال.

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