ما خطورة تشقق جلد المرفقين؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 10:47 صباحا
تشقق جلد المرفقين يشير إلى أمراض معينة (الإنترنت)

تشير التشققات والحكة والاحمرار في منطقة المرفقين، أحيانًا، إلى حالات مرضية خطيرة.

وتوضح الدكتورة سفيتلانا جابويفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن الناس لا يعيرون أي أهمية تذكر لحالة المرفقين، مع أن هذه المنطقة يمكن أن تعكس الحالة الصحية لأعضاء الجسم الداخلية، حسب «روسيا اليوم».

وتقول: «الاحمرار والتقشر والحكة في الكوع، حالة تتطلب مراجعة الطبيب الأخصائي؛ لأنها قد تكون أول علامة لوجود خلل ما في أعضاء الجسم الداخلية. لذلك من الأفضل عدم محاولة علاجها ذاتيًّا في المنزل».

وتضيف: «جفاف الجلد المفرط في منطقة الكوع يمكن أن يظهر لعدة أسباب، وغالبًا ما يكون علامة تشير إلى مرض جلدي مثل الصدفية. وإذا كان جفاف الجلد شديدصا يصاحبه احمرار وحكة فقد تكون هذه علامة على الإصابة بمرض السماك (مرض جلدي وراثي)».

وتقول: «يكون تقشر الجلد في هذه الحالة غير متساوٍ، وتظهر التشققات، وحراشف تشبه حراشف الأسماك. لذلك يجب استشارة أخصائي الأمراض الجلدية، الذي يصف مستحضرات لترطيب الجلد، التي يجب استخدامها يوميًّا في الصباح والمساء».

وتضيف الخبيرة أن السبب الآخر لجفاف الجلد في منطقة المرفقين وتغير لونه، هو انخفاض حساسية الخلايا للأنسولين لفترة قصيرة أو طويلة. وهذه المسألة يحددها فقط أخصائي الغدد الصماء.

وتقول: «كما يجب استشارة أخصائي الغدد الصماء في حالة ظهور تجاعيد في منطقة المرفقين نتيجة فقدان الوزن على خلفية اضطراب عملية التمثيل الغذائي».

وتؤكد أنه يجب على كل شخص، خاصة كبار السن، العناية بجلد المرفقين دائمًا حتى إذا لم يكن هناك ما يزعجه، باستخدام مواد مرطبة ووقائية.

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ما خطورة تشقق جلد المرفقين؟