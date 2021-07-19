شركة فرنسية تعلن بيع قلبا صناعيا للمرة الأولى في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 03:39 مساء
قلب صناعي في مقر شركة «كارمات» قرب باريس، 29 أغسطس 2018 (أ ف ب)

أعلنت شركة «كارمات» الفرنسية، الإثنين، أنها باعت للمرة الأولى قلبا صناعيا صنعته بالكامل تحت اسم «إيسون» التجاري، واستُخدم في جسم مريض في مدينة نابولي الإيطالية تحضيرا لعملية زرع، في أول صفقة بيع للشركة منذ إنشائها سنة 2008.

وأكدت الشركة في بيان أن هذه العملية «أجريت على يد فريق تشيرو ماييلو جراح القلب في مركز نابولي الاستشفائي، أحد المراكز التي تتمتع بأكبر خبرة على صعيد القلوب الصناعية في إيطاليا»، وفق «فرانس برس».

وفي ديسمبر 2020، حصلت «كارمات» على الضوء الأخضر لتسويق قلبها الصناعي في أوروبا والذي يمهد لعملية زرع القلب، بفضل نتائج إيجابية لدراسة انطلقت سنة 2016 ولا تزال مستمرة.

وأشارت «كارمات» إلى أن هذه العملية «تشكل أول صفقة بيع» منذ إنشائها سنة 2008 كما تمثل «خطوة كبرى تفتح صفحة جديدة لتطوير المجتمع».

وقبل بضعة أيام، في 15 يوليو، أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية أنها زرعت للمرة الأولى في الولايات المتحدة قلبا صناعيا بالكامل في إطار دراسة سريرية أجريت في جامعة ديوك في دورهام بولاية كارولينا الشمالية.

وسيتم اختيار عشرة مرضى يمكن إجراء عملية لهم في إطار هذه التجربة عملا ببروتوكول دراسة موافق عليه من وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (إف دي إيه). وتتولى ثلاثة مراكز أميركية حاليا اختيار المرضى.

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