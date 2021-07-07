وفاة عالم الوراثة الفرنسي أكسيل كان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 12:40 مساء
عالم الوراثة الفرنسي أكسيل كان، 22 مارس 2021 (أ ف ب)

تُوفي عالم الوراثة الفرنسي أكسيل كان عن 76 عامًا بعد معاناة مع مرض السرطان، حسب ما أعلنت، الثلاثاء، رابطة مكافحة السرطان التي ترك رئاستها أخيرًا بسبب مرضه.

وقالت المنظمة في بيان صحافي مقتضب: «بحزن وتأثر، علمت رابطة مكافحة السرطان للتو بوفاة أكسيل كان»، وفق «فرانس برس».

وعلق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عبر «تويتر»، قائلًا: «تكريم الرجل يكون أولًا وقبل كل شيء باحتضان نضاله وتقدير هذه الحياة التي شكلت قدوة للآخرين وتبني التزاماته».

وأعلنت رابطة مكافحة السرطان في 11 مايو الماضي، أن البروفيسور أكسيل كان سيتنحى عن رئاسته لها بسبب «استفحال مرض السرطان لديه أخيرًا».

في الأول من يونيو، ترك كان رسميًا رئاسة الجمعية التي كان يتولاها بصفة متطوع منذ يونيو 2019.

وبعد الإعلان عن مرضه، أدلى البروفيسور الفرنسي بتصريحات كثيرة في وسائل الإعلام وعبر «تويتر» وموقعه الإلكتروني، ناقلًا مشاعره مع اقتراب الموت.

وغرد أكسيل كان في 20 يونيو الماضي: «ليس علينا أن نتعلم أن نموت، هذه مسألة فطرية. أما تعلُّم العيش على حافة الموت فهو تحدٍ رائع، وأنا أقبل هذا التحدي».

ولد أكسيل كان في 5 سبتمبر 1944، وهو حائز شهادة دكتوراه في الطب والعلوم. وتولى إدارة البحوث في المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبي، كما شغل منصب مدير معهد كوشان (2002-2007)، وترأس جامعة باريس ديكارت (2007-2011) والرابطة الوطنية لمكافحة السرطان.

كان متخصصًا في الأمراض الوراثية خصوصًا أمراض الدم. وشكل عمله عن مواضيع عدة، بينها سرطان الكبد والتعبير الجيني والعلاج الجيني، محور ما يقرب من 600 مقال في المجلات الدولية، كما ألف كتبًا كثيرة تعكس شغفه بالأخلاقيات والفلسفة.

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