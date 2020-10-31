التطعيم الشامل يمكن أن يغير جذريا مسار الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 11:16 صباحا
يخضع للتطعيم الاختباري للقاح كورونا الروسي فقط الأشخاص الذين أعمارهم فوق 18 سنة (الإنترنت)

كشف خبير روسي أن البشرية دخلت لأول مرة موسم وباء فيروس سارس مع «كوفيد -19»، ولم يتضح بعد ما سيحدث.

وأعلن فلاديمير تشولانوف، كبير أخصائيي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، أن التطعيم الشامل، يمكن أن يغير جذريًّا مسار جائحة «كوفيد-19» ويؤثر في خطر حدوث موجة ثالثة، حسب وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء.

وقال تشولانوف: «لا يمكننا الحديث الآن عن الموجة الثالثة لعدم وجود بيانات كافية... ولكن إذا بدأ التطعيم الشامل الآن، فإنه يمكن أن يغير جذريًّا مسار الجائحة، لأنه الوسيلة الفعالة للوقاية من المرض. أي عندما يبدأ نستطيع أن ننتظر تراجعًا واضحًا في الوضع الوبائي وعودة الأوضاع الحياتية إلى طبيعتها».

وسجلت وزارة الصحة الروسية، 11 أغسطس، لقاحا ضد فيروس «كورونا»، وأطلقت عليه اسم «سبوتنيك V» وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز «غامالي» بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

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