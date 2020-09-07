«كورونا» قد يسبب مرض السكري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 10:40 صباحا
فيروس كورونا قد يسبب اضطرابًا في إنتاج الأنسولين في الجسم (الإنترنت)

يفترض باحثون ألمان أن فيروس «كورونا»، قد يسبب اضطرابًا في إنتاج الأنسولين في الجسم، عن طريق مهاجمة الخلايا المسؤولة عن إنتاج هذه المادة، ما يؤدي إلى الإصابة بالسكري.

وكشف الباحثون حالة أُصيب فيها شخص بمرض السكري بعد إصابته بفيروس «كورونا»، كما جاء في تقرير نقله موقع «دير شبيغل» عن مجلة «ناتشر ميتابوليزم» الطبية.

وقال باحثون من مدينة كيل الألمانية، في التقرير، إن مريضًا يبلغ من العمر 19 عامًا وصل إلى عيادة في المدينة وعليه أعراض حادة وحديثة لمرض السكري بسبب نقص الأنسولين في جسمه. وبعد إجراء اختبار له تبين أنه كان مصابًا بـ«كورونا» قبل ذلك بنحو خمسة إلى سبعة أسابيع، وفق «دويتشه فيله».

طالع: علامات تدل على الإصابة بـ«القاتل الصامت»

وبحسب التقرير فإن النوع الأول من مرض السكري ينتج عن اضطراب في المناعة الذاتية، وذلك عندما يعتبر الجهاز المناعي في الجسم خلايا بيتا في البنكرياس، المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، أجسامًا غريبة ويبدأ بمهاجمتها، ما يؤدي إلى نقص إفراز الأنسولين والإصابة بالسكري، كما يقول د. ماتياس لاودز، الباحث في جامعة «كريستيان-ألبريشت» في كيل.

لكن جسم المريض الذي زار العيادة لم يظهر أي اضطراب في المناعة الذاتية، كما قال لاودز، وأضاف: «نفترض أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 هو الذي هاجم خلايا بيتا»، وأدى إلى اضطراب في إنتاج الأنسولين.

افتراض العلماء بأن فيروس «كورونا» يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكري ليس جديدًا، فقد تطرق باحثون إلى ذلك في تقرير نُشر في مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين» في نهاية يونيو.

لكن الباحثين الألمان في كيل يؤكدون أن استنتاجاتهم ليست دليلًا موثوقًا على أن الإصابة بفيروس «كورونا» تؤدي إلى الإصابة بالسكري، فحتى في حالة الشاب المريض يضع الباحثون احتمال أن يكون الشاب مصابًا بمرض السكري غير المكتشف (دون أن تظهر عليه الأعراض) قبل إصابته بـ«كورونا». ويعتقد الباحثون الألمان أن مسألة العلاقة بين «كورونا» ومرض السكري تحتاج إلى مزيد الأبحاث لتوضيحها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أسود أصابه شرطي بالرصاص يتحدث للمرة الأولى
دولى
بالصور.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
بليحق: وفد «النواب» المشارك في اجتماع بوزنيقة ليس مسؤولا عن تسمية المناصب ...
ليبيا
تركيا تدعم بيان السراج بوقف إطلاق النار
ليبيا
انطلاق جلسات الحوار بين وفدي «النواب» و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية
ليبيا
ريال مدريد قد يلجأ إلى العجوز كافاني
رياضة عالمية
تغطية خاصة: تطورات وأحداث ليبيا (3 من 3)
فيديو
مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي في «اعتداء إرهابي» في سوسة
عربى
دبلوماسي ليبي لـ«بوابة الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب ...
ليبيا
كامالا هاريس: حديث ترامب عن لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» لا يعتد به
دولى
لبنان: أجهزة استشعار ترصد وجود نبض وأنفاس وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت
عربى
«يونيسف»: سنقود عمليات شراء وتوريد لقاحات «كوفيد-19» لضمان حصول جميع البلدان ...
دولى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين