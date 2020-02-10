علامات تدل على الإصابة بـ«القاتل الصامت»

يعد الذين يعانون مرض السكري النوع 2 غير المشخص، هم أكثر عرضة بنسبة 50% للوفاة قبل الأوان، مقارنة بالذين لا يعانون من مرض السكري، حسب مركز «Diabetes UK».

وأجرت المؤسسة البريطانية دراسة كشفت أن هناك ما يقرب من مليون شخص يعيشون في حالة مرضية تهدد حياتهم، ولا يعرفون أنهم مصابون بها لعدم تشخيص المرض، والذي يطلق عليه أيضا لقب «القاتل الصامت»، وفق «روسيا اليوم».

فيما نشر موقع «ذي صن» 7 علامات رئيسية لاحتمال الإصابة بالسكري النوع 2، للكشف المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

1- التبول أكثر من المعتاد

تعد الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من المعتاد علامة شائعة على الحالة المرضية، لأنه بعد فترة طويلة يصبح البنكرياس، الذي ينتج الأنسولين، متعبا لدرجة أنه لم يعد بإمكانه إنتاج كمية كافية من الأنسولين.

2- الشعور بالعطش طوال الوقت

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الجفاف، وقد يمنع مرض السكري الجسم من امتصاص الماء، مما يخلق حلقة مفرغة إذا لم تُعالج الحالة بشكل صحيح.

3- الشعور بالركود والتعب

يصف العديد من المصابين بداء السكري حالتهم بأنهم يشعرون بالتعب أو السكون في بعض الأحيان، وقد يكون ذلك بسبب وجود مستويات عالية جدا أو منخفضة جدا من سكر الدم.

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4- فقدان الوزن دون مبرر

يمكن أن يكون انخفاض وزن الجسم الذي يحدث عن غير قصد، علامة تحذير للإصابة بمرض السكري. ولدى مرضى السكري، يمنع الأنسولين غير الكافي الجسم من نقل الجلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم، لاستخدامه كطاقة، وعندما يحدث هذا، يبدأ الجسم في حرق الدهون للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض في الوزن الكلي للجسم. وغالبا ما يُلاحظ وجود فقدان غير متوقع للوزن لدى الأشخاص قبل تشخيص داء السكري النوع 1، ولكنه قد يؤثر أيضا على المصابين بداء السكري النوع 2.

5- الحكة التناسلية

يمكن أن يسبب مرض السكري النوع 2 حكة شديدة وغير مريحة حول العضو الذكري أو المهبل لدى النساء، كما يقلل من قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

6- تأخر شفاء الجروح

يمكن لمستويات عالية من السكر في الدم الناجمة عن مرض السكري، مع مرور الوقت، أن تؤثر على الأعصاب (الاعتلال العصبي) وتؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، مما يجعل من الصعب على الدم - اللازم لترميم الجلد - الوصول إلى مناطق الجسم المتضررة من القروح أو الجروح.