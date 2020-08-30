كمامة من القنب قابلة للتسميد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 10:41 صباحا
صورة التقطت في 28 أغسطس 2020 تظهر رجلا يمشي واضعا كمامة أمام برج إيفل في باريس حيث أصبح وضع الكمامات إلزاميا. (أ ف ب)

أنتجت شركة فرنسية كمامة واقية من فيروس «كورونا المستجد»، مصنوعة من شتلة القنب وقابلة للتحلل والتسميد.

وأوضحت مديرة مصنع «جيوشانفر» في ليزين «مقاطعة يون» ستيفاني غوفنيه إن «للقنب خصائص تُغني عن إضافة منتجات أخرى» إلى الكمامة، كالغراء أو المواد الرابطة، حسب «فرانس برس».

وشرحت أن «خصائصها تتيح حصول التنقية والتهوية من دون استخدام أية مواد إضافية».

وقد طورت هذه الشركة الناشئة المتخصصة في التنمية المستدامة وصناعة اللبادات النباتية فكرة إنتاج هذه الكمامة من القنب في الربيع الماضي، علما بأن نبتة القنب التي تنتج أزهارها الحشيشة، تُستخدم أليافها على نطاق واسع في صناعة الملابس واللبادات.

وتحققت السلطات الفرنسية من مطابقة الكمامة المعايير المطلوبة، وأفادت بالفعل بأن نسبة تنقيتها الهواء الخارجي 89%.

وقد بيعت من الكمامة 1.4 مليون قطعة. وقال المدير التجاري في «جيوشانفر» جيرالد باييت إن الشركة تصنع «خمسة آلاف كمامة في اليوم».

وأوضح أنها «الكمامة الوحيدة القابلة للتسميد في فرنسا وأوروبا»، مشيرا إلى وجود «زبائن من بلجيكا وسويسرا وإيطاليا».

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