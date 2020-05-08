هل ينقل الأطفال فيروس «كورنا» للكبار؟

يمكن أن يصاب الأطفال بـ«Covid-19»، ويتساءل معظمنا حول إمكانية أن ينقل الأطفال الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى البالغين.

ويقول مستشفى «غريت أورموند ستريت: «تشير الأدلة حتى الآن، اعتبارًا من 24 أبريل 2020، إلى أنه على الرغم من أن الأطفال يصابون بـ(Covid-19)، إلا أن عددًا قليلًا جدًّا من الأطفال يعانون أعراضًا حادة، حتى إذا كانت لديهم حالة صحية كامنة».

وبصرف النظر عن شدة حالات الإصابة بالفيروس بين الأطفال، اكتشف أيضًا مسألة ما إذا كان يمكن للأطفال نقل الفيروس إلى البالغين بمجرد الإصابة به مع تقدم تفشي المرض، حسب «روسيا اليوم» نقلًا عن «إندبندنت».

وفي سويسرا، قالت السلطات في 29 أبريل، إنه من الآمن الآن أن يحتضن الأطفال دون سن العاشرة أجدادهم لأن الأطفال الصغار «لا ينقلون» الفيروس.

لكن عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن أجرى دراسة، نُشرت بعد يوم واحد من الإعلان السويسري، وجدت أن الأطفال «قد يكونون معديين مثل البالغين».

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في حين أن هناك مَن يقولون إن الأدلة ليست قوية بما يكفي للتوصل إلى استنتاج واضح بشأن هذه المسألة، تعتقد بعض الدول أن الخطر منخفض للغاية بحيث يجب إعادة فتح المدارس في المستقبل القريب.

وفي تقرير نُشر مؤخرًا على مدونة طب الأطفال «Don't Forget the Bubbles»، بالشراكة مع الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل (RCPCH)، أُجريت تحاليل للبحوثات الموجودة حول تأثيرات Covid-19 على الأطفال.

وأوضح البحث أنه لا يوجد أي يقين بشأن تورط الأطفال في انتقال الفيروس، وذكر أن «دور الأطفال في انتقال العدوى غير واضح، ولكن يبدو من المحتمل ألا يلعبوا دورًا مهمًّا».

وفي حديثه إلى جريدة «ذي إندبندنت» البريطانية، قال الدكتور ألاسدير مونرو إن الدراسات أظهرت أن الأطفال «لديهم معدل هجوم أقل من البالغين»، وأن الأطفال «أقل احتمالية لاكتساب الفيروس من الاتصال المنزلي من البالغين» وهم أيضًا «أقل الأشخاص نقلاً للفيروس إلى الأسرة من البالغين «.

وأضاف الدكتور مونرو أن الأدلة أظهرت أن الأطفال «يمكن أن يكونوا دون أعراض». ومع ذلك ، فقد شوهد هذا بين البالغين أيضًا. وقال: «ليس من الواضح ما إذا كانت المعدلات قابلة للمقارنة مع البالغين».

وفي الصين، أوضحت البيانات السكانية أن الأطفال لم تظهر عليهم أي أعراض في 13% من الحالات المؤكدة. وذكر مؤلفو الدراسة أن هذا المثال قد «يشير إلى أن الأطفال ليسوا مصدرًا مهمًّا لانتقال هذا الفيروس الجديد».

وعلى الرغم من عدم اليقين المحيط بنقل Covid-19 من الأطفال إلى البالغين، فقد ضغطت بعض الحكومات من أجل قرار إعادة فتح المدارس، بما في ذلك سويسرا وأستراليا.

وأفيد مؤخرًا بأنه في سويسرا، سيُسمح للأطفال دون سن العاشرة بزيارة أجدادهم ومعانقتهم مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.