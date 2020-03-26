فيروس كورونا قد يصبح موسميا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 02:28 مساء
الخبير الأميركي أنتوني فاوتشي في البيت الأبيض بواشنطن، 24 مارس 2020 (أ ف ب)

حذر خبير أميركي الأربعاء، من أن كوفيد 19 قد يعود في دورات موسمية، مشددا على الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعالة.

وقال مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفريق العمل في البيت الأبيض، إن فيروس كورونا بدأ ينتشر في البلدان الواقعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية حيث يحل فصل الشتاء، وفق «فرانس برس».

وحذر من أنه «يجب أن نكون مستعدين لمواجهة دورة ثانية» من الوباء، مضيفا «وهذا يزيد من أهمية تطوير لقاح واختباره بسرعة وجعله جاهزا ومتاحا للدورة المقبلة».

وهناك حاليا تجربتان سريريتان في الصين والولايات المتحدة للقاحات قد لا تكون متاحة في السوق قبل سنة أو سنة ونصف السنة.

كما يتم البحث في علاجات، أدوية جديدة وأخرى موجودة مثل مضادات الملاريا الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين.

وألمح فاوتشي إلى أن الطقس البارد مناسب أكثر من الطقس الحار والرطب لكوفيد 19.

ويمكن تفسير ذلك بفعل أن القطرات التي يخرجها المرضى من خلال السعال أو العطس تبقى لفترة أطول في الهواء الطلق في البرد، وأن الدفاعات المناعية تضعف في الشتاء.

وهناك تفسير آخر محتمل، وهو أن الفيروسات تتحلل بشكل أسرع على الأسطح الحارة، إذ تجف الطبقة الدهنية الواقية التي تغلفها أسرع.

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