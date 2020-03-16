مركب بالشاي يقوي المناعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 03:31 مساء

في وقت يجتاح فيه العالم رعب انتشار وباء «كورونا»، مع العشرات من آلاف الإصابات والوفيات، تبقى الوقاية عن طريق استخدام مواد طبيعية إجراءً مطلوبًا.

وكما أن هناك الكثير من الأطعمة التي تساعد في رفع وتقوية مناعة الإنسان، فإن الشاي يمكن أن يكون مشروبًا سحريًّا في هذه الظروف.

وحسب الخبراء، فإن الشاي بمختلف أنواعه، سواء الأخضر أو الأسود على حد سواء، يحتوي على مركب الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة، ويساهم في رفع جهاز المناعة ليستطيع الجسم مقاومة الأمراض، خاصة في فصلي الخريف والشتاء.

فوائد أخرى
وارتبط الشاي في عديد الدراسات، منذ فترة طويلة، بالصحة الجيدة، أهمها أنه يخفض الكوليسترول وضغط الدم ما تعد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية، حسب «روسيا اليوم».

ووجدت دراسات عديدة أن الشاي قادر أيضًا على حماية الدماغ من التلف، ما يقلل من خطر الإصابة بالخرف، كما توصلت دراسة حديثة إلى أن هذا المشروب الساخن يعزز المناعة من خلال إعادة توازن البكتيريا التي تعيش في أمعائنا.

طالع: دراسة تكشف تأثير الشاي على عمر الإنسان

ومن المعروف أن جسم الإنسان هو موطن لتريليونات من الميكروبات المهمة للصحة، لدرجة أن العلماء شبهوها بنظام المناعة الثاني.

وحلل الباحثون خلال الدراسة الحديثة نتائج 24 دراسة سابقة، ووجدوا أن الذين يشربون الشاي لديهم مستويات أعلى من «البكتيريا الصديقة» التي تحمي من المشاكل الصحية، وعدد أقل من البكتيريا المعروفة علميًّا باسم «متينات الجدار»، المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري والالتهابات.

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