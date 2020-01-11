دراسة تكشف تأثير الشاي على عمر الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 11:45 صباحا

أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول الشاي بشكل منتظم يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول بمقدار عام واحد على الأقل، حسب ما كشف باحثون.

وقال باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين، إن شرب الشاي ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع يمكن أن يطيل عمر الإنسان لمدة عام على الأقل، وفق «روسيا اليوم».

وكشف مؤلف الدراسة الدكتور، شينيان وانغ، أن استهلاك الشاي المعتاد يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تسبب الموت، وأشار إلى أن الفوائد الصحية تعود أكثر للشاي الأخضر، ولشرب الشاي على المدى الطويل.

وشارك في هذه الدراسة 100.902 مشارك تم تقسيمهم إلى مجموعتين، كانت إحداهما تشرب الشاي بانتظام، بينما تشرب الأخرى الشاي بمعدل أقل من ثلاثة أكواب في الأسبوع، وتم تقييم المشاركين على مدى سبع سنوات، حيث كشفت التحليلات أن الذين يشربون الشاي بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وعاشوا في المتوسط 1.26 سنة أطول ممن يشربون الشاي نادرا. وعلى الرغم من أن السبب غير واضح، فإن الباحثين يشيرون إلى أن ذلك ربما يعود إلى البوليفينول الموجود في الشاي، وهي مادة كيميائية ذات خصائص مضادة للأكسدة.

وبالتعمق في النتائج، نظر الباحثون في أنواع الشاي الأكثر فاعلية، فوجدوا أن الشاي الأخضر هو الأكثر فائدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويتوقع الباحثون أن يعود تأثير الشاي الأخضر، لكونه أكثر ثراء من الشاي الأسود في البوليفينول، أو لأنه يتم تقديم الشاي الأسود مع الحليب في الكثير من الأحيان، وهو ما قد يحمل تأثيرا سلبيا على وظائف القلب. في الوقت نفسه، وجدت الدراسة أيضا أن الآثار الوقائية للشاي كانت أكثر وضوحا للرجال عنها في النساء.

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