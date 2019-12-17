ماذا يفعل التدخين الإلكتروني في الرئتين؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 10:29 صباحا

أظهرت دراسة أن احتمال الإصابة بأمراض الرئتين لدى مدخني السجائر الإلكترونية يزداد بنسبة 29% مقارنة بالذين لا يدخنون إطلاقًا، حسب علماء جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

وتابع العلماء، طيلة 3 أعوام، صحة 32 ألف شخص من مدخني السجائر العادية والإلكترونية وغير المدخنين، حسب «روسيا اليوم».

واتضح أن مدخني السجائر الإلكترونية يعانون الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن والربو والتهاب الشعب الهوائية. وأصابت تلك الأمراض المدخنين أكثر بمقدار 2.5 مرة مقارنة بغير المدخنين.

لكن أكبر نسبة للإصابة بتلك الأمراض، لحقت بالذين يعتمدون على تدخين السجائر العادية والإلكترونية على حد سواء.

وأوضح الباحثون أن التجارب على الحيوانات أظهرت أن المواد، التي تفرز مع البخار عند تسخينها تتوغل إلى أنسجة الرئتين وتسممها.

يذكر أن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) تبنى في ديسمبر قانونًا يقضي بحظر تدخين السجائر الإلكترونية، شأنها شأن السجائر العادية والنرجيلة، في الأماكن العامة.

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