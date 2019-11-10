مشروب يحسن من جودة نومك

يحذر الخبراء من أن النوم السيئ وغير المنتظم ربما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري، وقائمة أخرى من الأمراض الخطيرة.

ويقولون إن إجراء تعديلات بسيطة على نمط الحياة يمكن أن يساعد على النوم الجيد، كما يلعب النظام الغذائي دورا أساسيا في ذلك، وفق «إكسبريس».

وكشف منظمة «Sleep Council» البريطانية أن عصير الكرز يحوي خصائص تحفز على النوم، إذ يتميز الكرز بأنه غني بالميلاتونين الطبيعي، وهو الهرمون الذي يحفز النوم وينظم الساعة الداخلية.

وتقول المنظمة إنه يجب اختيار الكرز اللاذع، لأنه يحتوي على كميات أعلى من الميلاتونين، مع الابتعاد عن العصير الصناعي في المحلات التجارية، كونه غنيا بالسكريات، وفق «روسيا اليوم».

وتشير الدلائل إلى أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2016، أن من تناولوا كميات كبيرة من السكر والدهون في نظامهم الغذائي، تعرضوا لمشكلة حقيقية في النوم ليلا.

وكشفت إحدى الدراسات أن عصير الكرز ساعد عددا من المشاركين، الذين يعانون من الأرق، على زيادة وقت النوم بمعدل 85 دقيقة تقريبا.

ويوصي «Sleep Council» أيضا بتناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم، للحصول على ليلة هانئة، حيث يساعد على خفض مستويات التوتر و«استقرار» الألياف العصبية، بما فيها الموجودة في الدماغ.

كما يقول الخبراء إنه من الضروري تجنب بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، للمساعدة على النوم بعمق، وكذلك اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الخالي من الدسم، مثل الجبن.