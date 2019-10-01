نصائح للسيطرة على أعراض نزلة البرد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 01:38 مساء

يصاب معظمنا بنزلات البرد لأكثر من مرة في العام الواحد، ويتفاقم الأمر لدى الأطفال، مقارنة بالبالغين، الذين يصابون بها لثلاث مرات في المتوسط.

ومع دخول فصل الخريف، تنخفض درجات حرارة الجو، ما يؤدي إلى التعرض بكثرة لنزلات البرد والإنفلونزا، إلا أنه يمكن اتباع بعض الخطوات للتصدي لهذه الحالات المرضية مع بداية ظهور الأعراض المبكرة مثل آلام الحلق وتدميع العين والقشعريرة، وغيرها، وفق «روسيا اليوم».

ونزلة البرد هي عدوى فيروسية خفيفة في الأنف والحنجرة والجيوب الأنفية والمجرى الهوائي العلوي، وعادة ما يستغرق شفاؤها أسبوعًا أو أسبوعين، حتى أنها لا تستدعي زيارة الطبيب في بعض الحالات، حسب «ذا صن».

وتشمل الأعراض الرئيسية لنزلة البرد، التهاب الحلق واحتقان الأنف أو سيلانه، والعطس والسعال، ويصبح الشخص معديًا لمَن حوله في بضعة أيام، قبل أن يبدأ في التماثل للشفاء، وتختفي جميع الأعراض في غضون أسبوعين إجمالًا.

قبل الإصابة
إذا أحسَّ الشخص أنه على وشك الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، فإن بإمكانه القيام ببعض الإجراءات لمنعها من الوصول إلى المرحلة المرضية الكاملة. ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية في إسكتلندا، فإن مكملات فيتامين «سي» والزنك والثوم، تحد من خطر الإصابة بنزلة البرد، إلا أن هناك حاجة لإجراء مزيد الأبحاث لإثبات ذلك. ومن أجل إبطاء مفعول الفيروس، يجب الحصول على قسط كبير من الراحة والبدء في العناية بالجسم، ويجب أيضًا تجنب البيئات الباردة والرطبة، والحفاظ على الجفاف والدفء.

بعد الإصابة
يبدو أن النوم والسوائل هما أهم النصائح التي يقدمها الأطباء للمرضى، عندما يتعلق الأمر بالتخلص من نزلات البرد. ولذلك، ينصح بأخذ قسط كبير من الراحة وشرب الكثير من السوائل وتناول طعام صحي، إضافة إلى تناول مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لخفض الحمى أو الصداع، جنبًا إلى جنب مع استخدام بخاخات الأنف أو أقراص مزيلة للاحتقان لتخفيف انسداد الأنف. كما ينصح أيضًا بالغرغرة بمياه مالحة، وامتصاص حلوى المنثول لتخفيف التهاب الحلق.

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