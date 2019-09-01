تحذير من إضافة الحشيشة للسجائر الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 10:48 صباحا

حذرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة من استخدام الحشيشة، في السجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أمراض رئوية غامضة مرتبطة بتدخين هذه السجائر.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون هذه الأمراض الرئوية الخطيرة 215 في 25 ولاية أميركية، على ما أعلنت مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) الجمعة.

سُجلت وفاة الأسبوع الماضي ناتجة عن استخدام السجائر الإلكترونية، تعد هي الأولى، حسب «فرانس برس».

ولم يحدد المحققون أي علامة تجارية أو منتجًا معينًا تسبب بهذه الأمراض، التي تتجلى من خلال حالات سعال وضيق في التنفس وآلام في الصدر، وأيضًا تقيؤ أو إسهال في بعض الحالات. لكن في «حالات كثيرة»، كان المرضى استخدموا مواد تحوي الحشيشة.

ودعت السلطات الصحية مدخني السجائر الإلكترونية إلى عدم شراء شواحن أو سوائل من الشارع، خصوصًا تلك التي تحوي رباعي هيدرو كانابينول، وهي المادة ذات التأثير النفساني في الحشيشة.

وفاة مدخن سجائر إلكترونية بعد إصابته بمرض رئوي

وحذرت مراكز «سي دي سي» ووكالة الأغذية والأدوية الأميركية (إف دي إيه) في بيان من ضرورة «عدم تعديل المنتجات الموجودة في السجائر الإلكترونية أو إضافة مواد لم تدرجها الجهة المصنعة».

وذكَّرت السلطات الصحية بأنه «بصرف النظر عن التحقيق الجاري، يجب ألا تُستخدَم منتجات السجائر الإلكترونية من الصغار والبالغين الشباب والنساء الحوامل والبالغين الذين لا يستهلكون التبغ».

ويسود قلق لدى السلطات الأميركية بشكل خاص إزاء شعبية السجائر الإلكترونية لدى المراهقين، واُعتُمدت سياسة متشددة حيال المصنعين لحملهم على احترام منع بيع السجائر لمَن هم دون السن القانونية المحددة بـ18 عامًا أو 21 تبعًا للولايات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس دولة تاه في الأدغال