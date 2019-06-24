التهاب الدماغ يقتل 150 طفلاً في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 04:42 مساء
أم وطفلها المصاب باالتهاب الدماغ في مستشفى في موزافاربور في شمال الهند (أ ف ب)

أعلنت السلطات المحلية، الاثنين، وفاة 150 طفلاً جراء انتشار لمرض التهاب الدماغ القاتل، في ولاية بهار في الهند.

وبحسب آخر حصيلة رسمية، توفي 152 طفلاً بسبب التهاب حاد في الدماغ في مقاطعات ولاية بهار، 131 منهم فارقوا الحياة في مستشفيين في مقاطعة مظفر بور مركز انتشار المرض. وفي أواخر الأسبوع، كانت الحصيلة 118 حالة وفاة، وفق «فرانس برس».

ولمواجهة تفاقم خطورة الوضع، طلبت المحكمة العليا الهندية من الحكومة أن تبلغها بالإجراءات المتخذة لمحاربة المرض المنتشر في هذه المنطقة شديدة الفقر وتشهد ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة.

وتفترض دراسات بحثية أن الوفيات قد تكون ناتجة عن مادة سامة موجودة في فاكهة الليتشي، قد تدفع الجسم إلى التوقف عن إنتاج الغلوكوز عند الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية والتسبب بحالة نقص في سكر الدم.

وتظهر حالات مماثلة كل عام في هذه المنطقة بين مايو ويوليو، وهي فترة حصاد الليتشي الموجودة بكثرة في مظفر بور.

وتظهر على الضحايا الصغار في السن مباشرة أعراض ارتفاع شديد في الحرارة وتشنجات وتقيؤ. وفي حالات عديدة، قد يؤدي المرض إلى الموت إذا لم يعالج فوراً.

وفتح المسؤول الإداري في مظفر بور تحقيقاً حول احتمال حصول إهمال من قبل السلطات الصحية.

وفي نيودلهي، أمرت المحكمة العليا حكومة بهار بأن ترفع إليها تقريراً حول «النظافة والظروف الصحية والغذائية والمرافق الصحية» في المنطقة، بحسب وكالة أنباء «تراست أوف إينديا». وأكد محامون عن ولاية بهار أمام المحكمة العليا أن الأزمة باتت حالياً تحت السيطرة.

وقتل أكثر من 1350 طفلاً بسبب التهاب الدماغ خلال العقد المنصرم في بهار، 355 منهم توفوا في عام 2014 وحده.
 

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