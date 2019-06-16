مرضى يرفضون استخدام الذكاء الصناعي من دون إشراف بشري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 01:38 مساء
الدراسة كشفت أن ثلاثة أرباع المرضى يرفضون أن تجرى لهم فحوصات التشخيص باستخدام الذكاء الصناعي (أ ف ب)

يرفض ثلاثة أرباع المرضى أن تُـجرى لهم بعض فحوصات التشخيص أو إجراءات الرعاية الصحية بواسطة تقنيات الذكاء الصناعي بالكامل من دون تدخل طبيب أو اختصاصي صحة، بحسب ما أظهرت دراسة حديثة.

ويخشى المرضى الذين يبدون تحفظات في هذا الصدد أن تكون استنتاجات الآلات أقل دقة من تلك التي يتوصل إليها البشر، وأن تتعرض بياناتهم الرقمية الصحية للقرصنة، وفق «فرانس برس».

وردًّا عل سؤال عن استعدادهم لتقبل أربع أدوات قائمة على الذكاء الصناعي أو رفضها، قال 35% من المشمولين بالدراسة إنهم يرفضون واحدة منها على الأقل و41% إنهم لن يعتمدوا أيًّا منها «إذا لم يكن استعمالها مراقبًا من قبل أشخاص».

والأدوات المقترحة على المشاركين في الدراسة هي تشخيص الإصابة بسرطان الجلد من خلال تحليل تصويري وأجهزة استشعار موصولة تتيح رصد تفاقم الأمراض المزمنة في الوقت الفعلي، فضلًا عن قميص موصول للتحكم بعمليات التدليك العلاجي، وروبوت دردشة يساعد المرضى على تحديد نسبة خطورة مشاكلهم الصحية، بحسب ما أفاد القيمون على هذه الدراسة، وهم اختصاصيو وبائيات من جامعة «باري ديكارت» ومستشفى «أوتيل ديو» في باريس.

وشملت أبحاثهم نحو 1200 مريض من أرجاء فرنسا كافة يعانون أمراضًا مزمنة مختلفة، مثل السكري واضطرابات في الغدة الدرقية وأمراض قلبية واكتئاب.

ولم يعتبر سوى نصف المرضى تقريبًا (47%) أن الذكاء الصناعي والإكسسوارات الموصولة «تشكل فرصة كبيرة للتقدم في مجال الصحة».

وتظهر هذه الدراسة «ضرورة تعميق فهمنا لحاجات المرضى بغية استخدام التكنولوجيا على أفضل وجه من دون وضع العلاقات البشرية على المحك، وزيادة الأعباء والتدخل في حياة المرضى»، بحسب خلاصات الباحثين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف طبي.. القهوة قادرة على معالجة مصابين بخلل حركي نادر