أطعمة تزيد الحموضة وأخرى تخففها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 03:51 مساء

يؤدي تناول وجبة دسمة غنية بالدهون والتوابل إلى الشعور بالحموضة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون ارتجاع المعدة بشكل مزمن.

ومع ذلك، هناك أطعمة أخرى يمكن أن تسبب لك الحموضة دون أن تدري، حسب «ويب طب».

ومن بين الأطعمة التي تسبب الحموضة: الشوكولاتة والجبن والأفوكادو والنعناع والحليب ومشروبات الكافيين والبصل.

ولتخفيف الشعور بالحرقة والحموضة، ينصح بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في ذلك، وتشمل:
الزنجبيل: علاج طبيعي للقيء والغثيان، كما أنه يساعد في تقليل الارتجاع.

الموز والبطيخ: من الفواكه منخفضة الحمض، وتساهم في تقليل الحموضة.

الخضراوات الخضراء: تحتوي الخضراوات الخضراء على نسبة منخفضة من الدهون والحامض، وتؤدي لتهدئة المعدة، مثل الفاصوليا الخضراء والبروكلي والسبانخ والكرفس.

البطاطس: أيضًا تساعد البطاطس في تقليل خطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي.

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